Kürsüden iki kez Kasım 2019 vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, sürpriz erken seçim çağrısının ardından dün AK Parti Meclis Grubu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, seçim tarihine ilişkin iki kez “Kasım 2019” vurgusu yapması dikkat çekti.



Erdoğan dün grup toplantısı için Meclis’e gelişinde gazetecilerin sorusu üzerine Bahçeli ile bugün görüşeceğini söylemekle yetindi. Erdoğan, grupta kürsüye çıkmadan önce Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir süre görüştü. Başbakan Binali Yıldırım’ın da dahil olduğu görüşmenin ardından salondaki yerine geçip Erdoğan’ın konuşmasını dinleyen Gül, daha sonra da Bahçeli’ye gitti. Görüşme 20 dakika sürdü. Gül, görüşmenin ardından gündemdeki konuları görüştüklerini ifade etti. Yıldırım da sorulara, İngilizce “So what” (Yani? Ne olmuş) yanıtını verdi.



ERDOĞAN KURMAYLARINI TOPLADI

Grup konuşmasında 2019 vurgusunu iki kez yapması dikkat çeken Erdoğan, son anayasa referandumuyla gelen değişikliklerin 2019 seçimlerinde tümüyle yürürlüğe gireceğini söyledi. Erdoğan, MHP ile oluşturdukları ittifakı da anımsatarak, “Şimdi cumhurun ittifakıyla Türkiye’de inşallah yeni bir dönem başlayacak. Milletimizin gönlünde yaptığı, bizim de halk oylamasıyla sandığa teşmil ettiğimiz bu ittifakı 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine de taşıyoruz” dedi.



Erdoğan, grup toplantısının ardından kurmaylarıyla bir araya geldi. Başbakan Yıldırım ile parti ve grup yöneticilerinin yer aldığı yaklaşık bir saatlik bu toplantının son yarım saatine, Bahçeli ile görüşen Adalet Bakanı Gül de katıldı.



Erdoğan, kurmaylarıyla yaptığı bu toplantının ardından gazetecilerin erken seçim çağrısıyla ilgili sorularına, “Sayın Bahçeli ile yarın (bugün) 13.30’da Külliye’de görüşmemiz olacak. Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerek bu tür açıklama ile ilgili; orada değerlendiririz. Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi zaten grupta söyledim” diye yanıt verdi. Erdoğan ardından da Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a gitti. Kahraman ile yaklaşık 20 dakika görüşen Erdoğan’a, Yıldırım’ın yanı sıra parti kurmayları da eşlik etti. Bu arada Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gazetecilerin sorusu üzerine, “Ben de sizinle birlikte öğrendim” dedi. Bozdağ, partisinin tavrına ilişkin de, “Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır” yanıtını verdi.





Erdoğan, grupta kürsüye çıkmadan önce Adalet Bakanı Gül ile görüştü.



TARİHE BAYRAM TATİLİ RÖTARI

AK Parti kurmayları ise büyük kongrelerini haziran ayı sonunda yapacaklarını belirterek, seçime sonbaharda gidilebileceğini söylediler. Ağırlıklı olarak eylül ayı üzerinde durulabileceğini dile getiren kurmaylar, 26 Ağustos’un Kurban Bayramı tatilinin sonuna denk geldiğini hatırlattılar. Bu tarih üzerinde tartışma başlarken Bahçeli’den ikinci bir açıklama geldi. Bahçeli, Adalet Bakanı Gül ile görüşmesinin ardından kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede, Kurban Bayramı tatili nedeniyle seçim tarihinin bir-iki hafta ertelenebileceği, ancak karar merciinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu mesajını verdi.



BASİT ÇOĞUNLUKLA KARAR ALINIYOR

MECLİS’te erken seçime yönelik sürecin başlatılması durumunda bu karara ilişkin hukuki süreç Anayasa’nın eskiden gelen hükümlerine göre yapılacak. Yeni Anayasa’nın, ‘TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi’ başlıklı 116’ncı maddesi, yeni sisteme göre seçilen Cumhurbaşkanı göreve başladığında yürürlüğe girecek. Bu madde, TBMM’nin ancak beşte üç çoğunlukla (yeni parlamentoda 360 milletvekili) seçim kararı alabileceğini hükme bağlıyor. Ancak bu düzenleme şu anda uygulanmıyor. İlk seçime kadar uygulanacak hükümlere göre Meclis’te seçim kararını herhangi bir milletvekili veya parti grupları teklif edebiliyor. Seçimlerin yenilenmesine dair önergeler, öncelikle Anayasa Komisyonu’nda görüşülüyor. Komisyonda önergenin görüşülmesi ve kabulü yasa teklifleriyle aynı işlemle yapılıyor. Oylamada nitelikli çoğunluk aranmıyor. TBMM İçtüzüğü’ne göre seçimle ilgili Anayasa Komisyonu raporu Genel Kurul’da gündemdeki bütün konulardan önce görüşülüyor ve kural gereği açık oylanıyor. Seçim kararı alınması için “basit çoğunluk” olarak ifade edilen “oylamaya katılanların yarıdan bir fazlası” yeterli sayılıyor. Ancak en az 139 milletvekilinin karara katılması gerekiyor. Meclis’in erken seçim kararı alırken tarihi de belirlemesi gerekiyor. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte Yüksek Seçim Kurulu süreci başlatıyor. Anayasa’nın geçiş hükümlerine göre TBMM genel seçimleri artık her zaman cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte yapılacak.



SURİYE'DE KİMSENİN MUTLAK YANINDA VEYA KARŞISINDA DEĞİLİZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü TBMM grubunda, Türkiye’nin Suriye konusunda kimsenin mutlak yanında veya mutlak karşısında olmadığını söyledi. Erdoğan, şu mesajları verdi:



ASLA PASİF KALAMAYIZ

“ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’ye yönelik gerçekleştirilen operasyon, bölgedeki krizin nasıl tüm dünyaya yayılma potansiyeli taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir anda üçüncü dünya savaşı senaryolarının güncellenmesine yol açan bu gelişme, Türkiye’nin Suriye politikasının doğruluğunu ifade etmiştir. Ülkemizde yaşayan 3.5 milyon Suriyeli kardeşimiz ve Suriye topraklarından ülkemize yönelen tehditler sebebiyle Türkiye olarak bu meselede asla geride duramayız, pasif kalamayız. Rejimin Doğu Guta’daki saldırıları ve ardından rejime ait kimyasal silah tesislerine yönelik bombardıman göstermiştir ki Suriye’de kırmızı çizgiler yoktur, sadece konjonktürel çıkarlar vardır. Şimdi 60 bine yakın PYD’li, YPG’li teröristi bölgeye getirme gayreti içindeler. Ne getirirseniz getirin, burada bütün her şeyiyle, imkânlarıyla, varını, yoğunu ortaya koyacak, buranın güvenliğini sağlamakta kararlı bir Türkiye var. Suriye konusunda Türkiye kimsenin mutlak yanında veya mutlak karşısında değildir. Biz Suriye’de hem kendi güvenlik önceliklerimizi hem Suriyeli kardeşlerimizin haklarını, hukuklarını savunuyoruz. Bu çerçevede nerede, ne zaman, kiminle birlikte hareket etmemiz gerekiyorsa ediyoruz. Çıkmış bir tanesi ‘Rusya ile Türkiye’nin arasını açtık’ diyor. Dış politikamızın esası elbette dostlarımızın sayısını çoğaltmak, düşmanlarımızın sayısını azaltmaktır. Ama bir şartla, dostlarımızın dostluğunu görmemiz lazım ki onlarla birlikte yol yürüyebilelim. Suriye’de olup bitenler bize aynı zamanda dostlarımızın samimiyetini, düşmanlarımızın da gücünü gösteriyor.”



İSMİNİ ANMAYACAĞIM

Grup konuşmasında, ölümünün 25’inci yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ruhuna salondaki partililerle birlikte Fatiha okuyan Erdoğan, Özal’ın adına Malatya’da üniversite kurulmasına karar verdiklerini söyledi. Erdoğan, “İsmini anmayacağım, oradaki mevcut üniversitenin (İnönü Üniversitesi) öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve böylece kuracağımız Turgut Özal Üniversitesi’yle Malatya, iki ayrı üniversiteye sahip olacak. FETÖ, rahmetli Özal’ın ismini istismar ederek Ankara’da bir üniversite açmıştı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin açılışıyla hem merhum Özal’a olan vefa borcumuzu ödüyor hem de FETÖ’nün bu istismarını tarihten kazımış oluyoruz” dedi.



