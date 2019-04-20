Asıl gündeme odaklanalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Memur-Sen Genel Kurulu’nda verdiği birlik mesajını dün Twitter’dan tekrarladı. Erdoğan, “Seçim tartışmalarını geride bırakarak ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır” dedi.
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ülkenin önünde 4.5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunduğunu belirterek, “82 milyon hep birlikte ‘Türkiye ittifakı’ olarak hareket etmeliyiz” mesajı verdi. Erdoğan, şu paylaşımda bulundu:
KUCAKLAŞMA DÖNEMİ
“Ülkemizin önünde 4.5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor. Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır. Dönem, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir. Gayemiz milletimizin refahını arttırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır.
TÜRKİYE İTTİFAKI
Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken, inşallah ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceğiz. Gücümüzü milletten alarak, daima ortak akla, ortak vicdana, milletimizi bir araya getiren ortak değerlere vurgu yapacak, kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle ‘Türkiye ortak paydasında’ buluşmanın mücadelesini vereceğiz. 2023 Türkiye’sini inşa edecek olan yine milletimizin bizatihi kendisidir. Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz.”
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