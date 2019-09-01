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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.09.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2018-2019 dönemi ek sınavları tamamlandı. AÖL ek sınavın oturumlarına katılan on binlerce açık lise öğrencisi, sınavların ardından sonuçların açıklanacağı tarihe ve bakanlığın bu konudaki duyurusuna odaklandı. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık liseden mezun olamayan öğrenciler için ek sınav süreci son buldu. Dönemi 8 ve üzeri olan AÖL öğrencileri için yapılan sınavın tüm oturumları tamamlandı. Gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihte. İşte, 2018-2019 AÖL ek sınav sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...

Eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ek sınav düzenlendi. AÖL ek sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebilir.

AÖL ek sınav sonuçları, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Konuya dair MEB'den bir açıklama gelmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.

Öte yandan AÖL ek sınavına ait soru ve cevaplar da henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

AÖL'DEN NASIL MEZUN OLUNUR?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

 

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