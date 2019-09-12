ALES yerleri ÖSYM tarafından açıklandı - ALES sınav giriş belgesi görüntüleme sayfası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriALES yerleri ÖSYM tarafından açıklandı - ALES sınav giriş belgesi görüntüleme sayfası
GeriGündem ALES yerleri ÖSYM tarafından açıklandı - ALES sınav giriş belgesi görüntüleme sayfası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
12.09.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

ALES yerleri ÖSYM tarafından açıklandı - ALES sınav giriş belgesi görüntüleme sayfası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ALES yerleri ÖSYM tarafından açıklandı - ALES sınav giriş belgesi görüntüleme sayfası

ALES yerleri ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklandı. ÖSYM, 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-ALES/2 için adaylara saat uyarısında bulundu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini sınav gününde yanlarında bulundurmak zorundalar.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 22 Eylül'de uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) giriş belgeleri açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de yapılacak 2019-ALES/2'e başvuran adayların sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

Duyuruda ayrıca adayların, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı da yapıldı. ALES başvuru duyurusu ÖSYM'nin resmi Twitter adresi üzerinden de paylaşıldı

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 

ALES çıkmış soruları
ALES çıkmış soruları

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir
yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bahçeli’den vahşi cinayetlere sert tepki: Buna insan gözüyle nasıl bakacaksın!
Okul bastı müdürün kapısını kırdı! 'Dur sıra sana da gelecek...'
MEB 'belirli gün ve haftalar çizelgesi'ni güncelledi
Çok çarpıcı görüntüler yayınlandı! Böyle yakalanıp getirildiler...