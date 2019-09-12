ALES yerleri ÖSYM tarafından açıklandı - ALES sınav giriş belgesi görüntüleme sayfası
ALES yerleri ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklandı. ÖSYM, 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-ALES/2 için adaylara saat uyarısında bulundu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini sınav gününde yanlarında bulundurmak zorundalar.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 22 Eylül'de uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) giriş belgeleri açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de yapılacak 2019-ALES/2'e başvuran adayların sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.
Duyuruda ayrıca adayların, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı da yapıldı. ALES başvuru duyurusu ÖSYM'nin resmi Twitter adresi üzerinden de paylaşıldı
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR
Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir
yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır
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