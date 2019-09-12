ALES yerleri açıklandı mı, sınav ne zaman? İşte ALES çıkmış soruları
ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/2 için kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgesine çevrildi. Adaylar bir yandan ALES çıkmış sorularıyla sınav hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav girecekleri yer bilgisini edinmek istiyor. Peki, ALES yerleri belli oldu mu? ALES/2 ne zaman gerçekleşecek?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonbahar dönemi oturumu için geri sayımını sürdüren adaylar bir yandan da kafalarındaki soru işaretlerine internet üzerinden yanıt arıyor. Sınav ile ilgili en çok merak edilen konular ise ALES sınav yerleri ve tarihi. Peki, ALES yerleri açıklandı mı? ALES/2 ne zaman gerçekleşecek?
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 22 Eylül 2019 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa'da yapılacaktır. Sınav saat 10:15’te başlayacak.
SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ALES sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ALES sınav giriş yerleri sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.
ALES ÇIKMIŞ SORULARI
Sınav takvimini resmi sayfasından paylaşan ÖSYM, pek çok sınavda olduğu gibi ALES çıkmış sorularını da resmi sayfası üzerinden erişime açıyor. Adaylar, ALES çıkmış sorularıyla sınava dair ipuçları ediniyor. ALES'in geçmiş dönmelere ait sınav sorularını görmek için aşağıdaki linke tıklayın.
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