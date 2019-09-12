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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

ALES yerleri açıklandı mı, sınav ne zaman? İşte ALES çıkmış soruları

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ALES yerleri açıklandı mı, sınav ne zaman? İşte ALES çıkmış soruları

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/2 için kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgesine çevrildi. Adaylar bir yandan ALES çıkmış sorularıyla sınav hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav girecekleri yer bilgisini edinmek istiyor. Peki, ALES yerleri belli oldu mu? ALES/2 ne zaman gerçekleşecek?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonbahar dönemi oturumu için geri sayımını sürdüren adaylar bir yandan da kafalarındaki soru işaretlerine internet üzerinden yanıt arıyor. Sınav ile ilgili en çok merak edilen konular ise ALES sınav yerleri ve tarihi. Peki, ALES yerleri açıklandı mı? ALES/2 ne zaman gerçekleşecek?
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 22 Eylül 2019 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa'da yapılacaktır. Sınav saat 10:15’te başlayacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ALES sınav giriş yerleri sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.

ALES ÇIKMIŞ SORULARI

Sınav takvimini resmi sayfasından paylaşan ÖSYM, pek çok sınavda olduğu gibi ALES çıkmış sorularını da resmi sayfası üzerinden erişime açıyor. Adaylar, ALES çıkmış sorularıyla sınava dair ipuçları ediniyor. ALES'in geçmiş dönmelere ait sınav sorularını görmek için aşağıdaki linke tıklayın.

ALES ÇIKMIŞ SORULARI

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