ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den sonbahar dönemi sonuçları için hatırlatma
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Sonbahar dönemi sınavının sonuçları için ÖSYM bir hatırlatmada bulundu. ÖSYM’nin resmi sayfasından yapılan hatırlatmaya göre, ALES sonbahar dönemi sonuçları 2018 yılı içerisinde erişime açılacak. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonbahar dönemi sınavı 18 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşti. Sınav, saat 10.15’te başladı ve testleri cevaplandırmak için adaylara 150 dakika süre verildi. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç tarihine beklentiler arttı. ALES sonuç tarihini daha önce 2018-2019 iş takvimiyle duyuran ÖSYM, resmi sayfasından bir hatırlatmada bulundu. Bu yılın takvimine göre, ALES sonbahar dönemi sonuçları 20 Aralık Perşembe günü açıklanacak.
5 YIL GEÇERLİ
Sınav puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ALES puanları geçerlilik süresi içinde kullanabilecek.
ALES’TEN MUAF ALANLAR YENİDEN BELİRLENDİ
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Meslek Yüksek Okullarında (MYO) temininde güçlük çekilen öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) şartı aranmayacak, 'uzmanlık alanları' yeniden belirlendi. YÖK'ün kararı çerçevesinde ALES şartı aranmayacak alanlar şöyle:
"Aşçılık, atçılık ve antrenörlüğü, avcılık ve yaban hayatı, ayakkabı tasarım ve üretimi, çini sanatı ve tasarımı, deri konfeksiyon, deri teknolojisi, doğal yapı taşları teknolojisi, endüstriyel cam ve seramik, geleneksel el sanatları, halıcılık ve kilimcilik, kozmetik teknolojisi, kuyumculuk ve takı tasarımı, oto boya ve karoseri, otobüs kaptanlığı, özel güvenlik ve koruma, saç bakımı ve güzellik hizmetleri, seramik, cam ve çinicilik, sivil havacılık ve kabin hizmetleri, sivil savunma ve itfaiyecilik, su altı teknolojisi."
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