ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soru ve cevapları yayınlandı
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, soru ve cevapların ÖSYM tarafından yayınlanmasının ardından vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer aldı. 18 Kasım tarihinde yapılan ALES sınavının ardından şimdi de adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendiler. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Yüz binlerce yüksek lisans adayının merakla beklediği ALES sonuçları için ÖSYM tarih verdi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
18 Kasım tarihinde Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen ALES, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlamalarının ardından 20 Aralık tarihinde erişime açılacak.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI
ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
"18 Kasım 2018 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/3 Sonbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 20 Kasım 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir."
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