ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 81 ilde ve 88 sınav merkezinde düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) tamamlandı. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Öte yandan ALES soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağı da araştırılıyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
Akademik kariyer hedefleyen gençlerin katılım sağladığı ALES'te, 141 bin 828 aday lisansüstü eğitim için bugün ter döktü. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuçların ÖSYM tarafından açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, 2019-ALES/2 sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
22 Eylül Pazar sabahı saat 10.15'te başlayan ALES tamamlandı. Sınavda 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testin uygulandığı adaylara 150 dakika süre verildi. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-ALES/2'nin sonuçları, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.
Öte yandan 2019-ALES/2'nin soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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