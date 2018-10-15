ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte belirlenen tarih
ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, yüksek lisans adayları tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES sınavının ardından sonuç bekleyişi sürüyor. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte belirlenen tarih.
Yüksek lisans okuma hayaliyle girdikleri ALES sınavının ardından milyonlarca öğrencinin tarih araştırması sürmeye devam ediyor. Büyük bir merakla ALES sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi sayfasına göz atmaya devam ediyor. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte belirlenen tarih.
ALES sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlamalarının ardından 25 Ekim tarihinde erişime açılacak. Konu hakkında gelişme oldukça haberlerimizde aktaracağız.
ALES PUAN HESAPLAMA
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
ALES NEDİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
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