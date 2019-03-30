AİHM hâkimi aday listesine onay
AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi’nde, Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş’ın görev süresinin Mayıs 2017’de sona ermesinin ardından başlatılan hâkim seçim sürecinde önerilen üç kişilik aday listesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Hâkim Seçim Komisyonu’nca dün uygun görüldü.
Hükümet tarafından Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar ve Doç. Dr. Saadet Yüksel’i AKPM Hâkim Seçim Komisyonu’na aday olarak önerilmişti. Paris’te dün yapılan mülakatlar sonucunda, adayların olumlu bulunduğu ve Türkiye’nin üç kişilik hâkim seçim listesinin AKPM Genel Kurulu’na ‘olumlu’ görüşle iletileceği bildirildi. 9 Nisan’da AKPM Genel Kurulu’nda önerilen üç adaydan biri konsey üye ülkelerinin milletvekilleri tarafından oylanarak Türkiye adına görev yapacak olan AİHM hâkimi olarak belirlenecek. Türkiye’nin yeni AİHM hâkimi Strasbourg’da 1 Temmuz’da görevine başlayacak. Yeni hâkim, AİHM’de 9 yıl boyunca görev alacak.
Komisyon, Türkiye’nin daha önce önerdiği ilk iki listeyi tamamen, üçüncü listeyi de bir aday yönünden uygun bulmamıştı. Türkiye’nin listesindeki Polat ODTÜ’de, Kibar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde, Yüksel ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yapıyor.
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