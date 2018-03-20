Afrin'de terÃ¶ristler iÃ§in hazÄ±rlanan kitaplardaki ilginÃ§ detay!

Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶ristlerden temizlenen Afrin ilÃ§e merkezinde terÃ¶ristlerin Ã¶nceden kullandÄ±ÄŸÄ± binalarda arama tarama faaliyetleri devam ediyor. TÃ¼rk askerlerinin tarafÄ±ndan yapÄ±lan aramalarda; terÃ¶ristlere eÄŸitim verildiÄŸi tespit edilen bir binada Ã¶rgÃ¼te ait Ã§ok sayÄ±da kitap ve sÃ¶zde kanton yÃ¶netiminde yer alacak kiÅŸiler iÃ§in hazÄ±rlanan kimlik kartlarÄ± Â bulundu. Sasani Ä°mparotorluÄŸu'nun kitaplarda yer almasÄ± ise dikkat Ã§ekti.Â

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Afrin'in terÃ¶ristlerden temizlenmesinin ardÄ±ndan TÃ¼rk askerleri, terÃ¶ristlerin Ã¶nceden kullandÄ±ÄŸÄ± binalarda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±nlarÄ±nÄ± imha etme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. YapÄ±lan arama tarama faaliyetleri kapsamÄ±nda terÃ¶ristlere eÄŸitim verildiÄŸi bir bina tespit edildi. YapÄ±lan aramalarda binaya yerleÅŸtirilen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±lar kontrollÃ¼ bir ÅŸekilde imha edildi. Â El yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ±n imha edilmesinin ardÄ±ndan bina iÃ§erisinde yapÄ±lan aramalarda terÃ¶ristler iÃ§in hazÄ±rlanan kitap ve sÃ¶zde kanton yÃ¶netiminde yer alacak kiÅŸiler iÃ§in hazÄ±rlanan kimlik kartlarÄ± Â bulundu. KÄ°TAPLARDA SASANÄ° Ä°MPARATORLUÄžUÂ TerÃ¶ristlerin okumasÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan kitaplarÄ±n iÃ§eriÄŸinde Sasani Ä°mparatorluÄŸu'nun tarihini anlatan bilgilerin bulunmasÄ± dikkat Ã§ekti.Â SÃ–ZDE KANTON YÃ–NETÄ°MÄ°NDE YER ALAN KÄ°ÅžÄ°LER Ä°Ã‡Ä°N KÄ°MLÄ°K KARTI Binada yapÄ±lan aramalarda ele geÃ§en bir baÅŸka belgenin ise sÃ¶zde kanton yÃ¶netimin yÃ¶netiminde yer alan kiÅŸiler iÃ§in hazÄ±rlanan kimlik kartlarÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. SÃ¶zde yÃ¶netimde yer alacak kiÅŸilerinin kimlik bilgilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± kartlar gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan imha edildi.