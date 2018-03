Afrin üç koldan kuşatıldı... Sivillere çıkış yolu

AFRİN ilçe sınırlarına ulaşıp, önceki gün kente hâkim tepelere konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri dün de ilerleyişlerini sürdürdü. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sahadan kendisine gelen önemli bir bilgiyi Hürriyet’le paylaştı. Ağar, “Afrin tepelerine ulaşan TSK ve ÖSO bugün (dün) kenti, kuzey, batı ve doğu olmak üzere üç koldan kuşatmış vaziyette. Güney, güneydoğu kesimi ise sivillerin çıkışı için açık bırakılmış durumda. Gelen bilgiler kentte panik havası olduğu yönünde. Terör örgütünden kurtulanlar kenti terk ediyor. Örgüt, sivilleri zorla alıkoyarak panik havasını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Her an her şey olabilir” dedi.

DÜRBÜNDEN FOTOĞRAF

Ağar, kenti kuşatan birlikler arasındaki keskin nişancıların dürbününden Afrin’i gösteren bir fotoğraf ile terör örgütünün Afrin çevresine açtığı hendekleri aşmada görev yapacak zırhlı paletli seyyar köprü araçlarından birinin görüntüsünü de paylaştı.

TSK ve ÖSO dün Afrin bölgesindeki ilerleyişinde 13 köyü daha PYD/PKK terör örgütünden temizledi. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’de 5’i belde merkezi, 148’i köy, 32’si kritik nokta olmak üzere toplam 185 bölgeyi kontrolüne aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da harekâtın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısını dün 3 bin 300 olarak, ele geçirilen alan miktarını da 950 kilometrekare olarak açıkladı.

K. IRAK’A DA OPERASYON

Genelkurmay Başkanlığı ayrıca, önceki gün ve dün Kuzey Irak’ta Hakurk, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan’da üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik hava harekâtında 18 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Havadan Cinderes: Terör örgütünden kurtarılan Cinderes beldesinde mayın ve patlayıcı temizleme çalışmaları sürerken bölge havadan görüntülendi.

ESAD’IN ESKİ ÜSSÜ ALINDI

TSK ve ÖSO, dün öğleden sonra Afrin ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta Esad rejimi döneminde ‘135. Alay Üssü’ olarak bilinen, örgütün sözde özel kuvvet karargâhını ele geçirdi. Esad güçlerinin bölgeden çekilmesi sonrası terör örgütü PYD/YPG’nin yerleştiği üssün tünellerinde çok sayıda araç ve askeri mühimmat bulundu. Üssün kısa süren bir çatışma sonrası alındığı öğrenildi. TSK ve ÖSO, Cinderes-Afrin yolu üzerinde bulunan Bableit Havaalanı’nda da kontrolü sağladı.

SINIR ÖTESİNE TAKVİYE

Türkiye’nin farklı kentlerindeki birliklerden gönderilen tank yüklü 6 araçlık TIR konvoyu, dün Zeytin Dalı harekâtı bölgesine gitti. Kilis’te sıkı güvenlik önlemleri altında Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçen askeri araçların, sınır ötesindeki birliklere takviye amacıyla gönderildiği belirtildi.