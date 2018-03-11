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    Bu da insani yardım operasyonu

    Zeynep BİLGEHAN yazdı
    11.03.2018 - 22:50 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı harekâtında terörden kurtarılan köylere askerden sonra ilk adımı Kızılay atıyor. Biz Nasıriye köyündeki insani yardım operasyonunu izledik.

    TÜRKİYE-Suriye sınırındaki ‘dünyanın üçüncü en uzunu’ ünvanını taşıyan duvarın öteki tarafına geçiyoruz. Duvar artık iki ülkeyi değil, bir ülkeyle bir ülkeden kalanları ayırıyor. Yıkılmış evler ve bataklığa dönmüş yollarla manzara içler acısı. Varacağımız yer Nasıriye Köyü. Yaklaşık 270 nüfuslu köy, bir ay önce Zeytin Dalı harekâtıyla terörden temizlendi. Askerden hemen sonraysa köye Kızılay ekipleri girdi... Burası Kızılay’ın Zeytin Dalı harekâtı bölgesinde, askerden hemen sonra girip insani yardım yaptığı 18. köy. Hatay Valiliği ve Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu kriz masasının belirlediği ihtiyaçlar Kızılay tarafından zor koşullardaki insanlara ulaştırılıyor.

    Bu da insani yardım operasyonu

    10-15 GÜNLÜK MALZEMELER VAR

    Nasıriye sakinlerinin, köyün hemen girişinde heyecanla beklediği Kızılay kamyonunda 80’i gıda, 80’i hijyen olmak üzere 160 yardım kolisi bulunuyor. Bazı kolilerin üzerinde adlarına bağış yapılan şehitlerin isimleri var. Hatay’daki Lojistik Merkezi’nden yola çıkan TIR köye ulaştığında kalabalık heyecanla el çırpıyor. Önce erkekler, sonra kadınlar sıraya girerek yardım kolilerini alıyor. İçlerinde onları 10-15 gün idare edecek malzeme var. Kızılay, ikinci etapta hane hane ihtiyaçları belirliyor. Tıbbi destek sağlıyor. Peki bu yardım eli oradaki insanların hayatını nasıl değiştiriyor? Kadınlar bu soruyu şöyle cevaplıyor: “Eskiden köyümüzde doğal, çok güzel bir hayat vardı. Savaş başlayınca ekmeksiz kaldık. Şehit olan çok kişi oldu. İneklerimiz süt vermez oldu. Şimdi çok şükür ki kurtulduk. Türkler bize huzur ve ekmek getirdi..”

    Savaşın içine doğmuş ve bugüne kadar ülkelerinde barış nedir bilmeyen çocuklar içinse huzur artık sokaklarda serbestçe top oynayabilmek...

    Bu da insani yardım operasyonu

    ŞEHİTLERİN İSİMLERİ VAR

    Kurtarılan köylerde hane hane ihtiyaçlar belirleniyor ve Kızılay yardım dağıtıyor. Kolilerin üzerinde, adlarına bağış yapılan şehitlerin isimleri yer alıyor. Çocuklar için en büyük sevinç sokaklarda özgürce oynayabilmek.

    Etiketler: gazetehaberleri , kızılay , insani yardım , gündem
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