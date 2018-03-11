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    TSK'dan Afrin'e insani ve ilk yardım

    AFRİN / ANKARA (AA)
    11.03.2018 - 21:31 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgelerde insani yardım malzemesi ve ilk yardım çalışmalarını sürdürüyor.

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırılan Boçite Dağı'nda yaralanan teröristlere, dün ele geçirilen Kifar Zeit köyünde ilk yardım yaptı. 

    Yaralı teröristler, daha sonra zırhlı ambulans ile yurt içine sevk edildi. 

    TSK, terörden arındırılan Kafer Safran meskun mahallinden Hasırki bölgesine götürülen sivillere de insani yardım malzemesi dağıttı. 

    TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 151'i köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 189 bölgeyi kontrolü altına aldı. 

    Etiketler: TSK , Afrin , YPG , gündem
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