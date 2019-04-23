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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.04.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Açık Öğretim Lisesi sonuçları için tarih belli oldu mu? AÖL 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Açık Öğretim Lisesi sonuçları için tarih belli oldu mu? AÖL 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortaöğretim yani lise eğitimini açıktan sürdüren pek çok kişi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının sonuç tarihine ilişkin bilgi almak istiyor. Öte yandan AÖL 3. dönem kayıt tarihleri de sorgulanıyor. Peki, AÖL 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

6-7 Nisan tarihlerinde üç oturum olarak gerçekleştirilen AÖL 2. dönem sınavlarının sonuçları için kısa bir süre  kaldı. Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilerde, 2. dönem sonuçlarının açıklanacağı tarihe ulaşılabiliyor. İşte, açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

MEB tarafından 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler, MEB'in yapacağı açıklamaya kilitlenmişti. Bakanlık, resmi iş takvimi aracılığıyla 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi 30 Nisan olarak duyurdu.

3. DÖNEM KAYIT İŞLEMLERİ

Toplamda 3 dönem olarak tamamlanan 2018-2019 eğitim öğretimin döneminin 3. dönem kayıt işlemi, 02-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ders seçme ekranı ise 2 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Sonraki sınavın giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinde görüntülenebilecek.

Öğrenciler, kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini yaptığı 3. dönem sınavlarına 6-7 Temmuz tarihlerinde girecek. Bu sınavın sonuçları ise 1 Ağustos'ta yayımlanacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLUNUR?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

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