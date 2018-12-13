6 seçenekli giriş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri6 seçenekli giriş
GeriGündem 6 seçenekli giriş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
13.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

6 seçenekli giriş

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
6 seçenekli giriş

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın, Fırat Nehri’nin doğusuna harekâtın birkaç gün içinde başlayacağını açıklamasının ardından gözler bölgeye çevrildi.

Hürriyet’in günlerdir duyurduğu gibi, bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının hareketliliği dün de devam etti. Tunceli, Denizli ve Tatvan komando tugaylarından birlikler sınır hattına gönderildi. Özellikle ABD’nin gözlem noktası kurduğu Tel Abyad’ın karşısındaki Şanlıurfa-Akçakale’ye tank, zırhlı araç ve personel sevkıyatı sürerken, sınır birlikleri de her an harekâta başlayacak şekilde teyakkuza geçirildi.

YUMUŞATMA VE CEP HAREKÂTI

Yetkililer ve askeri uzmanlar Fırat’ın doğusuna yönelik harekâtla ilgili şu seçenekler üzerinde duruyor: Hat çok uzun olduğu için (yaklaşık 500 kilometre) hattın tamamı üzerinde topyekûn bir harekâta ihtimal verilmiyor. Ancak Türkiye’den Suriye’ye sınır girişinin olduğu belirli yerlerden ‘cep harekâtı’ yapılabilir. Kara birliklerinin girişinden önce hava taarruzları ve top atışlarıyla terör mevzileri vurularak ‘yumuşatma atışlarına’ öncelik verilir.

CERABLUS SEÇENEĞİ

Bölgenin batısı, TSK’nın Fırat Kalkanı harekâtıyla destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinde. TSK’nın yine vereceği destekle ÖSO güçleri Cerablus’tan Fırat’ın doğu yakasına girerek PYD/YPG unsurlarını hedef alabilir.

KOBANİ İHTİMALİ

Suruç’un karşısındaki Kobani (Ayn El Arab), giriş yapılarak terör unsurların etkisiz hale getirilebileceği bir diğer seçenek. TSK son dönemde Fırat’ın doğusuna ilk top atışlarını 28 Ekim’de Kobani’nin batısında Cerablus’un hemen karşısındaki Zor Mağar bölgesine yapmıştı. ABD’nin bu bölgede de gözlem noktası kurduğu ileri sürülmüştü.

ZIRHLILAR TEL ABYAD’DA

6 seçenekli giriş

Hürriyet’in dün duyurduğu Tal Abyad’ın karşısındaki Akçakale’den cep harekâtı için giriş yapılması bir başka seçenek olarak değerlendiriliyor. Şanlıurfa’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na bağlı zırhlı birlikler bu bölgeye kaydırılmıştı. Sevkıyat dün de devam etti. TSK, Zor Mağar’dan sonra 1 Kasım’da en yoğun top atışını bu bölgeye yapmış ve 10 PYD/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmişti. ABD’nin bu bölgede kurduğu gözlem noktası bulunuyor. Gözlem noktasında PYD/YPG’liler olduğu da ileri sürülmüştü.

Resulayn’ın karşısındaki Ceylanpınar, Ad Darbisiyah’ın karşısındaki Şenyurt ile Kamışlı’nın karşısındaki Nusaybin de giriş seçenekler arasında. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, TSK’nın bu harekâtı yaparken konuşlanmasında, bölgenin en doğusuna denk gelen Irak’ın batsındaki Sincar’ı da dikkate alacağı görüşünde. Ağar, “Bu nedenle Şenyurt ve Nusaybin seçenekleri de göz ardı edilmemeli” dedi.

 

HAVA OPERASYONU İÇİN SURİYE’YE GİRİŞ ŞART DEĞİL

- ASKERİ uzmanlar, ABD’nin bölgede Suriye içinde savaş uçaklarına karşı hava savunma ve uyarı sistemi kurmasına rağmen Türk savaş uçaklarının operasyon yapmasının önünde engel olmadığını söylediler. Uzmanlar, “Türk savaş uçakları Türkiye hava sahasından kanatlı güdüm kiti bulunan MK 82 veya MK 83 bombalarını atabilir. Bu bombalar 30 bin feet’ten atıldığından yaklaşık 100, 10 bin feet’ten atıldığında da 35 kilometre menzile sahip. 10 metre şaşma hassasiyetiyle hedefi vuruyor. Ayrıca karada yaklaşık 90 kilometre menzile sahip TR 300 roketleri rahatlıkla kullanılabilir” değerlendirmesinde bulundu.

 

TSK’NIN SURİYE HAREKÂTLARI

- FIRAT’ın doğusuna harekât yapılması durumunda, bu TSK’nın Suriye’ye yaptığı kapsamlı üçüncü harekât olacak. TSK, 24 Ağustos 2016’da El Bab’ı DEAŞ’tan temizlemek için Fırat Kalkanı harekâtına başlamış ve harekât 29 Mart 2017’de bitmişti. İkinci harekât ise PYD/YPG hâkimiyetindeki Afrin’i hedef aldı. 20 Ocak’ta başlayan Zeytin Dalı harekâtı 18 Mart’ta Afrin’e girilmesiyle tamamlandı. TSK, 22 Şubat 2015’te de bir gecelik Şah Fırat operasyonuyla Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu’nu Karakozak köyünden Suriye Eşmesi’ne taşıdı. TSK, 12 Ekim 2017 gecesi de gözlem noktaları kurmak için İdlib bölgesine girdi.

 

AKAR: TERÖRİSTLERİN EĞİTİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç’in ev sahipliğinde düzenlenen Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonunda, ABD’nin YPG/PKK’lı teröristlere eğitim vermesini eleştirdi: “Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyindeki bazı gelişmeler çok trajik olaylara neden olmakta. Yapılan son açıklamalar gerçekten bölgedeki istikrarın daha da istikrarsız hale gelmesine neden olacak. Hele hele teröristlerin eğitilmesinin ve donatılmasının kabul edilmesinin mümkün olmadığını da bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum.” - ANKARA

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (12.12.2018) – 2
daha fazla video için
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ankara’daki Yüksek Hızlı Tren kazası: 4 kişi hayatını kaybetti, 43 yaralı var

6 seçenekli giriş

Kimya mühendisi eski müsteşardan yağ uyarısı: Bu bir cinayettir  

Mağdur kadınlar anlatıyor 3