6 seçenekli giriş
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın, Fırat Nehri’nin doğusuna harekâtın birkaç gün içinde başlayacağını açıklamasının ardından gözler bölgeye çevrildi.
Hürriyet’in günlerdir duyurduğu gibi, bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının hareketliliği dün de devam etti. Tunceli, Denizli ve Tatvan komando tugaylarından birlikler sınır hattına gönderildi. Özellikle ABD’nin gözlem noktası kurduğu Tel Abyad’ın karşısındaki Şanlıurfa-Akçakale’ye tank, zırhlı araç ve personel sevkıyatı sürerken, sınır birlikleri de her an harekâta başlayacak şekilde teyakkuza geçirildi.
YUMUŞATMA VE CEP HAREKÂTI
Yetkililer ve askeri uzmanlar Fırat’ın doğusuna yönelik harekâtla ilgili şu seçenekler üzerinde duruyor: Hat çok uzun olduğu için (yaklaşık 500 kilometre) hattın tamamı üzerinde topyekûn bir harekâta ihtimal verilmiyor. Ancak Türkiye’den Suriye’ye sınır girişinin olduğu belirli yerlerden ‘cep harekâtı’ yapılabilir. Kara birliklerinin girişinden önce hava taarruzları ve top atışlarıyla terör mevzileri vurularak ‘yumuşatma atışlarına’ öncelik verilir.
CERABLUS SEÇENEĞİ
Bölgenin batısı, TSK’nın Fırat Kalkanı harekâtıyla destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinde. TSK’nın yine vereceği destekle ÖSO güçleri Cerablus’tan Fırat’ın doğu yakasına girerek PYD/YPG unsurlarını hedef alabilir.
KOBANİ İHTİMALİ
Suruç’un karşısındaki Kobani (Ayn El Arab), giriş yapılarak terör unsurların etkisiz hale getirilebileceği bir diğer seçenek. TSK son dönemde Fırat’ın doğusuna ilk top atışlarını 28 Ekim’de Kobani’nin batısında Cerablus’un hemen karşısındaki Zor Mağar bölgesine yapmıştı. ABD’nin bu bölgede de gözlem noktası kurduğu ileri sürülmüştü.
ZIRHLILAR TEL ABYAD’DA
Hürriyet’in dün duyurduğu Tal Abyad’ın karşısındaki Akçakale’den cep harekâtı için giriş yapılması bir başka seçenek olarak değerlendiriliyor. Şanlıurfa’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na bağlı zırhlı birlikler bu bölgeye kaydırılmıştı. Sevkıyat dün de devam etti. TSK, Zor Mağar’dan sonra 1 Kasım’da en yoğun top atışını bu bölgeye yapmış ve 10 PYD/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmişti. ABD’nin bu bölgede kurduğu gözlem noktası bulunuyor. Gözlem noktasında PYD/YPG’liler olduğu da ileri sürülmüştü.
Resulayn’ın karşısındaki Ceylanpınar, Ad Darbisiyah’ın karşısındaki Şenyurt ile Kamışlı’nın karşısındaki Nusaybin de giriş seçenekler arasında. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, TSK’nın bu harekâtı yaparken konuşlanmasında, bölgenin en doğusuna denk gelen Irak’ın batsındaki Sincar’ı da dikkate alacağı görüşünde. Ağar, “Bu nedenle Şenyurt ve Nusaybin seçenekleri de göz ardı edilmemeli” dedi.
HAVA OPERASYONU İÇİN SURİYE’YE GİRİŞ ŞART DEĞİL
- ASKERİ uzmanlar, ABD’nin bölgede Suriye içinde savaş uçaklarına karşı hava savunma ve uyarı sistemi kurmasına rağmen Türk savaş uçaklarının operasyon yapmasının önünde engel olmadığını söylediler. Uzmanlar, “Türk savaş uçakları Türkiye hava sahasından kanatlı güdüm kiti bulunan MK 82 veya MK 83 bombalarını atabilir. Bu bombalar 30 bin feet’ten atıldığından yaklaşık 100, 10 bin feet’ten atıldığında da 35 kilometre menzile sahip. 10 metre şaşma hassasiyetiyle hedefi vuruyor. Ayrıca karada yaklaşık 90 kilometre menzile sahip TR 300 roketleri rahatlıkla kullanılabilir” değerlendirmesinde bulundu.
TSK’NIN SURİYE HAREKÂTLARI
- FIRAT’ın doğusuna harekât yapılması durumunda, bu TSK’nın Suriye’ye yaptığı kapsamlı üçüncü harekât olacak. TSK, 24 Ağustos 2016’da El Bab’ı DEAŞ’tan temizlemek için Fırat Kalkanı harekâtına başlamış ve harekât 29 Mart 2017’de bitmişti. İkinci harekât ise PYD/YPG hâkimiyetindeki Afrin’i hedef aldı. 20 Ocak’ta başlayan Zeytin Dalı harekâtı 18 Mart’ta Afrin’e girilmesiyle tamamlandı. TSK, 22 Şubat 2015’te de bir gecelik Şah Fırat operasyonuyla Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu’nu Karakozak köyünden Suriye Eşmesi’ne taşıdı. TSK, 12 Ekim 2017 gecesi de gözlem noktaları kurmak için İdlib bölgesine girdi.
AKAR: TERÖRİSTLERİN EĞİTİLMESİ KABUL EDİLEMEZ
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç’in ev sahipliğinde düzenlenen Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonunda, ABD’nin YPG/PKK’lı teröristlere eğitim vermesini eleştirdi: “Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyindeki bazı gelişmeler çok trajik olaylara neden olmakta. Yapılan son açıklamalar gerçekten bölgedeki istikrarın daha da istikrarsız hale gelmesine neden olacak. Hele hele teröristlerin eğitilmesinin ve donatılmasının kabul edilmesinin mümkün olmadığını da bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum.” - ANKARA
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