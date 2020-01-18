3 milyon öğrenciye obezite eğitimi

Daha sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi amacıyla verilen obezite eğitim programına katılanlara şu bilgiler verildi:



“5-11 yaş grubu çocuklarda sağlığın korunması ve geliştirilmesi için her gün en az 60 dakika orta şiddetten yüksek şiddete doğru giden fiziksel aktiviteler tercih edilmeli. Paten kayma, ip atlama, futbol, voleybol, sek sek, zıplama bu aktiviteler arasında yer alıyor. Obezite nedeniyle büyüme ve gelişim yavaşlar, kişi kolay hasta olur, hastalıklar daha uzun sürer, yaralar daha geç iyileşir, saç, deri, tırnak gibi dokuların sağlığı bozulur, organların çalışması aksar. Ev işlerinde ebeveynlere yardımcı olmak da fiziksel aktiviteye girer. Lise öğrencileri yoga, pilates ve tai chi gibi düzenli fiziksel aktiviteler yaparak esnekliklerini artırabilir.



PSİKOLOJİSİNİ DE ETKİLİYOR



Aşırı tuz içeren gıdalardan mutlaka uzak durun. Aşırı kilolu ve obezitesi olan çocuk ve ergenlerin akranları, öğretmenleri ve hatta aileleri tarafından sosyal damgalanmaya uğradıklarına dair birçok veri bulunuyor. Bütün bunların sonucunda düşük benlik saygısı, azalmış fiziksel aktivite, depresyon, kaygı bozuklukları, intihara eğilim, beden algısında düşüklük ve yeme bozuklukları gelişebilir, dikkat edilmeli.



25 BİN DİYABETLİ ÇOCUK



Şişmanlıkta uyku süresi ve uyku kalitesi azalır. Uyku bozukluğu nedeniyle öğrenme güçlüğü, odaklanamama, gece idrar kaçırma olabilir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite daha sık görülür. Obeziteyi engellemek için hazır ve işlenmiş gıdalardan, kızartmalardan, tatlılardan uzak durmak, öğünleri atlamadan zamanında yemek, ekran karşısında yemek yememek, yemeği iyi çiğneyerek ve yavaş yemek, şekerli ve gazlı içecek tüketmemek, tatlandırıcı ve diyet ürünler tüketmemek, sakız çiğnememek, gün içinde daha çok su içmek gerekir. Obezite ne yazık ki diyabete de neden oluyor ve Türkiye’de 25 bin civarında diyabetli çocuk var.”