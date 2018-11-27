2018 yılı TÜBİTAK ödülleri açıklandı
Bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak amacıyla TÜBİTAK tarafından düzenlenen “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” 2108 yılı değerlendirme sonuçları açıklandı.
TÜBİTAK Yönetim Kurulu, Bilim Ödülleri kategorisi Mühendislik Bilimleri alanında, Prof. Dr. Mustafa Erdik’e, “Deprem Mühendisliği alanında deprem riski konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle, Prof. Dr. Cengiz Kahraman’a “Endüstri Mühendisliği alanında bulanık mantık teori ve uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle ödül verirken, Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç’a “Nörodejeneratif hastalıklar alanında nörodejeneratif hastalıkların patofizyolojisi, hücresel sinyal iletim yolaklarının regülasyonu ve sirkadyen ritim ile olan ilişkileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Sağlık Bilimleri alanında Bilim Ödülü verdi.
ÖZEL ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜLER
Temel Bilimler alanında Prof. Dr. Mehmet Acet’e, “Fizik alanında ters-magnetokalorik etkisi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilirken, Mühendislik Bilimleri alanında Prof. Dr. Tanju Karanfil’e, “Çevre Mühendisliği alanında dizenfeksiyon yan ürünleri, adsorption, membran prosesleri ve su kalitesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verildi. Sağlık Bilimleri alanında da Prof. Dr. Ömer Küçük’e, “Kanser ve beslenme alanında likopen ve soya izoflavonları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”yla Özel Ödül verilmesine karar verildi.
TEŞVİK ÖDÜLLERİ DE SAHİPLERİNİ BULDU
Teşvik Ödülü Kategorisinde; temel bilimler alanında Doç. Dr. Mustafa Emrullahoğlu, Prof. Dr. Veysi Erkcan Özcan, Doç. Dr. İmren Hatay Patır, Doç. Dr. Hasan Şahin ve Doç. Dr. Mehmet Zahmakıran, mühendislik bilimleri alanında Doç. Dr. Nadir Dizge, Doç. Dr. Engin Durgun, Doç. Dr. Cengiz Erişen ve Dr. Sedat Nizamoğlu, sosyal bilimler alanında Prof. Dr. Mustafa Sami Topçu, Doç. Dr. Eren İnci ve Dr. Ahmet Şensoy’a ödül verildi.
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