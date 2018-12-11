1 Ocak’tan itibaren CHP’li belediyelerde asgari ücret 2.200 lira

CHP, bu yıl bütçe görüşmelerinde ‘etkin muhalefet’ kararı alarak geçmiş yıllardaki ‘nöbet’ uygulamasını kaldırdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Tarihimiz boyunca ilk kez bütçe görüşmelerinde nöbet ve izin sistemini kaldırdık. Nöbet yok, mazeret yok, görevlendirme yok. Bütçede etkin bir muhalefet ve direniş olacak” dedi.

YILDIRIM’IN KAHVALTI JESTİ

Meclis Başkanı Binali Yıldırım ise görüşmelere başlanmadan önce tüm Başkanlık Divanı üyeleriyle grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelerek gerilimi azaltmaya çalıştı. Yıldırım, “Meclis’te gerginliği, kavgayı hiç kimse hoş karşılamaz. Bu sorumluluk da Genel Kurul’daki milletvekillerine aittir” dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçe görüşmesi olan oturumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, planlandığı gibi komisyona ayrılan bölümün ön sırasında oturdular. Albayrak bütçenin sunumunu yaparken, Fuat Oktay eleştirileri yanıtlamak üzere notlarını aldı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TBMM’deki konuşmasında şunları söyledi:

ASGARİ ÜCRET SÖZÜ

“1 Ocak 2019’dan itibaren CHP’nin olduğu bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Bizim belediyelerde ve kazanacağımız belediyelerde, asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Bu birinci şartımız. İkinci öngörümüz; bize ait olmayan, ama kazanacağımız belediyelerde hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz. Hiç kimsenin işine aşına engel olmayacağız. Yani kul hakkı yemeyeceğiz. Bunun garantisi de benim.

Elinizi vicdanınıza koyun, bu 2 fotoğrafa bakın; Türkiye’yi yürütme organı hangi noktaya getirdi. 16 yılda Türkiye’yi bu noktaya getirenlerin vebali sarayda oturan ve onun çevresindekilere aittir, sizde değil. Buraya geldiler, konuştular, ‘Vergiyi tabana yayacağız.’ Yahu, vergi zaten tabanda kardeşim, sen geliri tabana yay da yukarıdan vergi al biraz. Yukarıda vergi veren yok, bir eli yağda bir eli balda. Ee... Vergi tabana yayacağız... Esnaf, çiftçi, emekli, yeni doğan çocuk vergi veriyor, milyarları kazanandan beş kuruş vergi yok. Yürütme organına, arkadaşlar, ‘Bu rantiyeyi ne zaman vergileyeceksiniz?’ diye niye bir soru sormuyorsunuz? Milyarları götürenler niye vergi vermiyorlar? Bu bütçe, siyasi açıdan da bir darbe bütçesidir, normal zamanlarda gelen bir bütçe değildir, toplumun baskılandığı dönemde gelen bir bütçedir.

Sen tasarruf yapacaksın ki vatandaşa örnek olacaksın. Vatandaşın cebinde para var mı da tasarruf yapacak. Yazlık, kışlık, uçan sarayda oturanlar tasarrufa yanaşmaz israfı severler. Bu bütçe ile ‘evet’ derseniz, beyefendinin aylığını 59 bin liradan 74 bin liraya çıkaracaksınız. Yetmiyor para. Ya arkadaş doğalgaz parası, uçak parası, okul masrafı vermiyorsun, bir elin yağda bir elin balda, nedir bu lüks, nedir bu para aşkı. Sarayın etrafında bir şey var. Bunlar yiyici çevreler. En büyük ihaleleri bunlar alır. Dolar bazında garanti alırlar. Bu bütçeye oy vermek haramdır, vallahi de, billahi de haramdır.”

‘KAHRAMANLIK’ GERİLİMİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında, Süleyman Şah Türbesi’nin taşınmasıyla ilgili, “Ölürüm de o toprağı terk etmem. Bana kimse kahramanlık edebiyatı yapmasın” sözlerinden sonra Genel Kurul’da gerilim yaşandı. AK Parti Milletvekili Alpay Özalan’ın “Bunu siz demeyin bari” çıkışı üzerine iki grup arasında bağırışlar oldu. Kılıçdaroğlu’na sataşmaya karşı bazı CHP’liler ayağa kalkarken, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek “Zibidi adam” diye bağırdı. Arka sırada AK Parti grubundan da CHP sıralarına yürüyenler oldu. İki partiden yöneticiler ve eski bakanların araya girmesiyle arbede önlendi. İki partiden sinirlerine hâkim olamayan bazı milletvekilleri sakinleşmek için kulise çıktı.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİ İZLEDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerini izledi. Akşener, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfi Türkkan’ın konuşmasını dinledi. (Rıza ÖZEL / ANKARA)