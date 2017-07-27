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    Google Instant Search özelliği kaldırılıyor!

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 09:44Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 12:45

    Google, son iki haftadır hızlı arama sonuçlarını yani Instant Search özelliğini kaldırmak için çalışmalar yürütüyor. Teknoloji devinin bu adımı, tüm platformlarda aramayı iyileştirmek için attığı iddia ediliyor.

    2010 yılında eski Google yöneticisi Marissa Mayer tarafından başlatılan anında arama sonuçları, şirketin tahmini arama ile daha sonraki çabaları için önemli bir altyapı hazırlamıştı.  Ancak, Google aramalarının çoğunluğunun mobil cihazlardan gelmesi nedeniyle bu özelliğin masaüstü sürümü hızla önemini kaybediyor.

    Bir Google sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, şirket tüm platformlarda aramayı iyileştirmek için özelliğin masaüstü sürümünü kaldıracak. Arama girdilerini masaüstü cihazlara yazdıkları sırada bile ihtiyaç duydukları bilgileri kullanıcılara sunmak amacıyla bu özelliği 2010 yılında başlattıklarını söyleyen şirket sözcüsü, "O zamandan beri, aramaların bir çoğu mobil cihazlarda gerçekleşiyor. Bunu göz önünde bulundurarak, Google Anında Arama'yı masaüstü sürümü için kaldırmaya karar verdik, bu sayede aramayı tüm cihazlarda daha hızlı ve daha akıcı hale getirecek yollara odaklanabiliyoruz." şeklinde konuştu. 

    Google, aramayı mobil cihazların önemini yansıtacak şekilde yeniden dizayn edecek. Google, geçen hafta da  kullanıcıları arama ile daha fazla etkileşim içinde tutmak için yeni bir kişiselleştirilmiş "yayın" duyurmuştu. 

    Teknoloji devinin bu hamlesi "Google, arama yapmak için daha fazla zaman harcanmasını istiyor" şeklinde yorumlandı.

    Etiketler: Google , arama motoru , anında arama
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