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Google açıkladı: Tüm Apple cihazları da tehlikede!

Hürriyet Haber
05.01.2018 - 06:49 | Son Güncelleme:

Teknoloji devi Google'daki güvenlik uzmanları, İntel ve diğer firmaların ürettiği çiplerde ciddi güvenlik açıkları bulduklarını açıklamıştı. Daha sonra Intel'den yapılan açıklamada durum doğrulanırken, sorunun sadece kendileriyle ilgili olmadığı vurgulandı. Bugün ise Apple'dan yapılan açıklamada tüm Apple cihazlarının söz konusu güvenlik açığından etkilendiği kaydedildi.

Google'un Project Zero ekibi, yaptığı açıklamada, Intel, AMD ve ARM gibi şirketlerin çiplerinde güvenlik açığının kötü niyetli kişilerin sistem belleğinden parola ve diğer hassas bilgileri çalmasına olanak tanıdığını bildirdi.  Ekip, söz konusu açığın diğer çipleri, aygıtları ve işletim sistemlerini de etkilediğini aktardı.

Intel ise söz konusu problemi çözmeye çalıştıklarını belirtti. Şirket, kullanıcıların çalışmalar sırasında meydana gelebilecek yavaşlamadan etkilenmeyeceğini duyurdu.

APPLE'DAN AÇIKLAMA: TÜM CİHAZLARIMIZ GÜVENLİK AÇIĞINDAN ETKİLENDİ

Google'ın kıyametleri koparan açıklamasının ardından Apple'dan da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Apple, söz konusu güvenlik açığından Mac, iPhone ve iPad'leri dahil tüm cihazlarının etkilendiğini, ancak bugüne dek bu güvenlik açığı yüzünden herhangi bir kullanıcısının zor durumda kaldığına dair ellerinde veri olmadığı kaydedildi. 

Apple, söz konusu güvenlik sorununu çözmek adına ise bir dizi güncellemeyi çoktan yayınladı bile. iOS 11.2, macOS 10.13.2, ve tvOS 11.2 sürümleri bu sorunu da düzeltiyor.

Teknoloji şirketleri, çoğu zaman güvenlik açıklarını, bilgisayar korsanlarının faydalanmasını önlemek amacıyla bu açıklar onarılana kadar duyurmuyor.

 

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Etiketler: intel , işlemci
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