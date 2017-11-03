‘Gönüllü veya zorla çok sayıda kişi Almanya’dan gönderilecek’

ALMANYA’da hızlı sınır dışı edilme konusunda bir dizi yasal düzenlemelerin yapıldığını hatırlatan Müsteşar Altmaier “Öncelikle suçlu, suç eğilimi bulunan ve tehlikeli olanlar sınır dışı edilecek. 2015 yılından beri Almanya'dan gönüllü giden veya zorla sınır dışı edilenlerin sayısı 180 bin. Önümüzdeki dönemde de hem gönüllü olarak hem de sınır dışı edilmek suretiyle çok sayıda kişi Almanya'dan gönderilecek” dedi. Altmaier, Almanya'daki yasaların takibe uğrayan mültecileri koruduğunu belirtirken “Ancak bu yasaların koruması altına giremeyenler Almanya'da kalamayacak” dedi.

MAHKEMELERE İŞ YÜKÜ BİNECEK

Almanya'da siyasi sığınma talepleri ret edilen mülteci sayısı yaklaşık 30 bin. Sığınma talebi kabul edilmeyenlere devlet yardımı yapılmıyor ve sınır dışı işlemleri başlatılıyor. Ancak talebi ret edilenlerin itiraz hakkı da var. Yetkililer sığınma talebi ret edilenlerin karara itiraz amacıyla dava açmaları durumunda mahkemelere büyük bir iş yükünün bineceği endişesini taşıyor.

49 BİN 250 TÜRK SIĞINMA İSTEDİ

Öte yandan Almanya'ya siyasi sığınma talep eden Türklerin sayısı da açıklandı. Son yıllarda tam 49 bin 250 Türk vatandaşı, siyasi gerekçelerle Almanya'dan sığınma talebinde bulundu. Türklerin yüzde 77'sinin sığınma talebi yerinde bulunurken, yüzde sekizinin ise talebi ret edildi. 2016 rakamları itibariyle Almanya'dan siyasi sığınma talebinde bulunanların sayısı yaklaşık olarak bir milyon 600 bin civarında.