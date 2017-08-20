Büyük güne geri sayım... Otellerde yer kalmadı

Çinliler, dev bir ejderhanın Güneş’i yuttuğuna inanırdı. Avustralya’da yerli şifacılar Güneş’e taş ve bumerang atarak kötü ruhları kovmaya çalışırdı. Çünkü Dünya’nın aniden kararması sonrasında yaşanabilecekler insanı huzursuz eder, endişe yaratırdı. Modern astronomiyle Güneş’in niye karardığı anlaşılsa bile Ay’ın Dünya ile Güneş’in arasında girmesi hâlâ büyük ilgi uyandırıyor.

Dünyadaki tüm gökbilimcilerin en büyük gök olaylarından biri olarak düşündüğü Güneş tutulması bu kez 21 Ağustos’ta gerçekleşecek. En net olarak ABD’nin Güney Carolina ve Oregon bölgeleri arasındaki 112 kilometrelik bir hatta izlenebilecek. Bunun yanında Kuzey Amerika’nın birçok eyaletinden de takip edilebilecek.

Tam tutulma evresi 2 dakika 45 saniye olarak açıklanan güneş tutulması esnasında, tıpkı bir ışık kaynağının önüne konulan siyah bir perde gibi ay güneş ışığını kapatacak ve dünyaya vurmasını engelleyecek.

BİLETLER TÜKENDİ

Kuzey Amerika’da otellerin çoğu Güneş tutulmasını izlemek isteyen insanlar tarafından dolduruldu. Tutulmayı canlı olarak seyretmek isteyen insanlar dünyanın dört bir yanından ABD’ye akın ediyor. Bölgedeki tüm otellerin rezervasyonları aylar öncesinden doldu.

Güneş tutulması seyriyle birlikte festivaller de düzenleniyor. Tennessee eyaletindeki Büyük Smoky Dağları Ulusal Parkı’nda tutulmayı izlemek için düzenlenen özel turun biletleri 10 dakika içinde tükendi.

TÜRKİYE’DEN İZLENEMEYECEK

Gökbilimcilerin açıklamasına göre yerel saatle 14:48’de Güney Carolina’dan net olarak izlenebilecek olan Güneş tutulması, Türkiye’de geceye denk geldiği için gözlemlenemeyecek.

Türkiye’de en son 2006 yılında gözlemlenebilen güneş tutulması tekrar olarak 2060 yılında Türkiye’den izlenebilecek. Gökbilimciler bu tutulmayı Güneş ve arkasındaki gökcisimleriyle ilgili çalışmalar yapmak için önemli bir fırsat olarak görüyor.

FELAKET SENARYOSUNU NASA YALANLADI

Nümerolojist David Maede çıkardığı ‘X Gezegeni-2017 Geliyor’ isimli kitabında, Güneş tutulmasıyla birlikte Nibiru adlı gezegenin dünyaya çarpacağını iddia ediyor. Bu çarpışma sonucu dünyanın sonunun geleceğine inanan insanların sayısı oldukça fazla.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bu iddiayı yalanlasa da, Maede kitabında gezegenin dünyaya Güney Kutbu bölgesinden yaklaştığını söylüyor. Bu yüzden insanlar NASA’nın bu gezegeni gözlemleyemeyip iddiayı yalanladığına inanıyor.

BURÇLAR İÇİN OLUMLU

Uzmanlar 21 Ağustos’ta gerçekleşecek olan güneş tutulmasının tüm burçlar üzerinde olumlu etki bırakacağına inanıyor. Fakat güneş tutulmasının özellikle Aslan burcu için farklı bir etkisi olduğu söyleniyor. Uzmanlara göre Güneş tutulması sonucu Aslan burcu insanları hayatlarında uzun zamandır ne istiyorlarsa o yeniliği yaşamlarına dahil edecekler.

Bu tutulmayla birlikte 2017’nin en şanslı burçlarının Terazi, Kova, İkizler, Akrep, Yengeç ve Balık, 2017’de kalıcı değişiklik yaratan burçların ise Koç, Yay ve Aslan burçları olduğu söyleniyor.

SON 24 SAATTE NE OLDU?