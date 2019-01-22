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    Kendi yöntemiyle kilo verdi, görenleri şaşırttı!

    18 yaşındaki Josephine Desgrand sağlıklı yaşamı benimseyerek 127 kilodan 63 kiloya düştü. Kendi bulduğu beslenme modeli ile bambaşka birine dönüşen genç kız, sosyal medyada zayıflamak isteyenleri motive edici paylaşımlar yapıyor.

    Fotoğraflar: instagram
    22.01.2019 - 11:41 | Son Güncelleme:
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    Kendi yöntemiyle kilo verdi, görenleri şaşırttıNext

    Josie Desgrand 16 yaşındayken, 127 kiloya kadar ulaşmıştı ve hayatında bir şeylerin değişmesi gerektiğinin farkındaydı.

    Etiketler: kilo , zayıflama

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