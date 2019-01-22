Kendi yöntemiyle kilo verdi, görenleri şaşırttı!

18 yaşındaki Josephine Desgrand sağlıklı yaşamı benimseyerek 127 kilodan 63 kiloya düştü. Kendi bulduğu beslenme modeli ile bambaşka birine dönüşen genç kız, sosyal medyada zayıflamak isteyenleri motive edici paylaşımlar yapıyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.