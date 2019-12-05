Avrupa'nın kalbinde isyan: Hayat durdu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fransa’da milyonlarca işçi, Emmanuel Macron hükümetinin hazırladığı emeklilik reformunu protesto etmek için greve başladı.
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Fransa’da emeklilik reformuna karşı işçilerin greve başlaması ulaşımda ciddi aksaklıklara neden oldu.
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Emmanuel Macron hükümeti tarafından hazırlanan puan tabanlı emeklilik sistemine karşı sendikalar greve başladı.
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Okul personeli, ulaştırma çalışanları, öğretmenler, hemşireler ve hastane personeli, polisler, temizlik işçileri, elektrik şirketi personeli, postane çalışanları, avukatlar, hastane ve havaalanı personelleri greve katılacaklarını açıkladı.
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İçişleri Bakanı Christophe Castaner grev öncesi yaptığı açıklamada, ülke genelinde farklı noktalarda 250 gösteri yapılmasının beklendiğini, bazılarının şiddet olaylarına dönüşebileceğini ifade etti.
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Castaner açıklamasında, “Bu protestolara çok sayıda kişinin katılacağını ve riskleri biliyoruz. Ayaklanma veya şiddet olayları yaşandığında derhal gözaltı yapılması talimatını verdim” dedi.
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Fransa’da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre grevleri halkın yüzde 69’u destekliyor. Grevleri en çok destekleyenlerin ise 18-34 yaş aralığındaki kesim olduğu belirtildi.
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Gösterilere ayrıca “Sarı yeleklilerin” de katılmasının beklendiği öğrenildi.
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İşçilerin eylemlerinin bugünden sonra da devam etmesi bekleniyor.
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Bazı işçi sendikalarının liderleri, Macron emeklilik sistemi planından ‘vazgeçene’ kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.
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Fransa'nın en büyük ilkokul öğretmenleri sendikası, ülkedeki her 10 okuldan 4'ünün kapalı olacağını ilkokul öğretmenlerinin yaklaşık yüzde 70'inin greve katılmasının beklendiğini açıkladı.
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Orta okul veya liseleri temsil eden sendikalar ise, öğretmenlerin yüzde 60'ının greve gideceğini belirtti.
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Ülkedeki en düşük emekli maaşı alanlar arasında yere alan çiftçiler ise bugün gerçekleştirilecek grevlere katılmayacaklarını duyurdu.
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Ulaştırma sektöründeki çalışanları temsil eden sendikaların da greve gideceklerine açıklaması nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanacağı ifade edildi.
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Fransız Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün şehirlerarası ve yüksek hızlı TGV trenlerinin sadece yüzde 10'u çalışacak.
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Paris Metrosu (RATP), yolcuları gün boyunca yaşanacak ciddi aksamalar konusunda uyardı. Grev nedeniyle Paris’teki 16 metro hattından yalnızca 5’i çalışacak.
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Havaalanı personellerinin de greve gitmesi sonucu Air France’ın yurtiçi uçuşlarının yüzde 30’u, EasyJet’in ise 200'den fazla uçuşu iptal edildi.
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Fransa şu anda emeklilikle ilgili farklı sistemlere sahip, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise birleştirilmiş bir sistem oluşturmak istiyor.
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Fransa şu anda emeklilikle ilgili farklı sistemlere sahip, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise birleştirilmiş bir sistem oluşturmak istiyor.
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Puan tabanlı emeklilik sistemine geçiş, bir çok sektör için en avantajlı emekli maaşlarının kaldırılmasına neden olacak.
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Fransa’da emeklilik yaşı son 10 yıl içinde 60'tan 62'ye çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre ise 64 yaşından önce emekli olanlar daha düşük emekli aylığı alacak.
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Örneğin, 63 yaşında emekli olan biri kişi yüzde 5 daha az maaş alacak.
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Bu nedenle sendikalar, çalışanların düşük maaş almamak için daha uzun çalışmak zorunda kalmalarından endişe ediyor.