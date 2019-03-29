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    Haberler >Gündem>Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da nefes kesen miting maratonu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da nefes kesen miting maratonu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesinde çok yoğun bir miting maratonu yaşıyor. Erdoğan bugün İstanbul'da art arda mitinglerde konuştu. Erdoğan'ın bugünkü programında sırasıyla Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sarıyer mitingleri yer almıştı.

    AA/DHA/İHA
    29.03.2019 - 18:05 | Son Güncelleme:
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    Cumhurbaşkanı Erdoğandan İstanbulda nefes kesen miting maratonuNext

    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü mitinglerinden kareler...

    Etiketler: son dakika , haberler
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