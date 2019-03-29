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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da nefes kesen miting maratonu
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesinde çok yoğun bir miting maratonu yaşıyor. Erdoğan bugün İstanbul'da art arda mitinglerde konuştu. Erdoğan'ın bugünkü programında sırasıyla Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sarıyer mitingleri yer almıştı.
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