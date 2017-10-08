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    Fransız başkandan Macron protestosu

    İHA
    08.10.2017 - 19:02 | Son Güncelleme:

    Grand-Failly Belediye Başkanı Jean-François Damien, Belediye bütçesinin azaltılmasını protesto için Cumhurbaşkanı Macron’un portresini kesti.

    FRANSA’nın doğusundaki Grand-Failly Belediye Başkanı Jean-François Damien, Belediye bütçesinin kesilmesini ilginç bir yöntemle protesto etti. 2018 bütçesinin 3’te birinin kesileceğini öğrenen Damien, Macron’un Belediye binasında bulunan resmi portresinin üçte birini kesti.

    Fotoğrafın üzerine açıklama yazan Damien, daha önceki Cumhurbaşkanlarının da bütçe kısıtlaması yaptığını ve bu kısıtlamalar yüzünden belediyede çalışma yapamadıklarını ifade etti. Portreyi kesen Damien, açığa alınmakla tehdit edildiğini de söyledi.

    Etiketler: Jean-François Damien , Macron , Fransa
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