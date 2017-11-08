Facebook kullanıcıların çıplak fotoğrafını istiyor!





Avustralya'da başlatılan pilot uygulama ile, belirli bir fotoğrafının, eski bir sevgili tarafından istismar edileceği endişesini taşıyan kişiden bu görüntüyü şirketle paylaşması isteniyor.

Paylaşılan bu görüntü, dijital parmak izine dönüştürülüyor ve bu şekilde o fotoğrafın Facebook, Instagram ve Messenger'da paylaşımı engellenebiliyor.

Facebook bu yöntemle, bu suçun kurbanlarına "bir nebze de olsa" kontrol vermek amacında olduğunu açıkladı.

Pilot proje, Avustralya'da internet güvenliği alanında çalışan bir devlet kurumu ile de ortak yürütülüyor.







Süreç nasıl işliyor?

Bu yönteme başvuracak kişilerden önce devlet kurumunun internet sayfasından "endişelerini ifade ettikleri" bir form doldurması isteniyor.

Ardından da Messenger uygulaması üzerinden fotoğraf ya da fotoğrafların paylaşılması isteniyor ve bu aşamada Facebook paylaşımdan haberdar ediliyor.

Facebook, bildirimi aldığında ise şirket yetkilisi kişi devreye girerek, bu fotoğrafı bir daha paylaşılamayacak şekilde bozuyor.

Bir internet veri araştırma kurumunun (DSRI) 2016 yılına ait verilerine göre, ABD'deki kullacıların yüzde 4'ü intikam pornosu kurbanı oldu.

Bu rakam 30 yaşın altında kadınlar baz alındığında yüzde 10'a yükseliyor.

Facebook'un bu tacizleri önlemek için daha önce geliştirilen fotoğraf eşleme teknolojisini kullandığı da belirtiliyor.

Bu teknolojinin, çocuk pornosu ve aşırı grupların paylaşımlarında da uygulandığı ifade ediliyor.

Uzmanlar, fotoğraf eşleme ve yok etme teknolojisinin diğer platformlar tarafından da kullanılması gerektiği görüşünü açıklıyor.