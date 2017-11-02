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    Facebook kapalı olsa bile sesinizi dinliyor!

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 10:13 | Son Güncelleme:

    Facebook'un telefonunu kullanmadığınız anda bile sesinizi dinlediğini söylesek? Uygulamayı açmanıza bile gerek yok; zaten mikrofon hep devrede olduğu için Facebook konuşmalarınıza kulak kabartıyor ve dinledikleriyle bakın ne yapıyor?

    Sosyal medya Facebook'un şu sıralar başı dinleme skandalıyla dertte. Skandal diyoruz; zira uygulama değil açıkken, kapalıyken bile kullanıcıların sesine kulak veriyor. Normal şartlarda Facebook'ta ses kaydı gönderme veya görüşme yapmamız dışında sesimizi dinlemesinin olanağı yok; daha doğrusu biz kullanıcıları öyle sanıyoruz. Ancak durum oldukça farklı.

    9Gag'de yayınlanan son görüntüler de bunu doğrular nitelikte. Facebook kapalıyken kedi maması hakkında konuşma yapılıyor; daha sonra da Facebook uygulamasını açıyoruz ve karşımızda ne görelim? Kedi maması reklamları...

    Facebook kapalı olsa bile sesinizi dinliyor

    Bu örnekten de anlaşılacağı üzere Facebook'un sizi dinlemesindeki amaç sırlarınızı öğrenmekten ziyade reklamları en doğru şekilde size ulaştırmak. İlgi alanınızı öğrenen şirket, bu sayede reklamları doğrudan size doğru bir şekilde ulaştırabiliyor.

    FACEBOOK KESİN BİR DİLLE İNKAR EDİYOR

    The Guardian'ın haberine göre Facebook bir süredir ses dinleme vukuatıyla uğraşıyor. Şirketin bir temsilcisi yaptığı son açıklamada Facebook'un hiçbir şekilde kullanıcıların mikrofonunu kullanmadığı ve dolayısıyla reklam amaçlı böyle bir işe kalkışmadıklarını kaydetti.

    Diğer yandan Facebook'un çoğu zaman Instagram dahilinde kullanıcılara uygun reklamlarla gelmesi ve yaşanan birkaç örnek bu ihtimali oldukça güçlendiriyor.

    9gag'de yayınlanan söz konusu videoya buradan ulaşabilirsiniz.

    Etiketler: internet
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