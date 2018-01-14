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    Erdoğan sürprizi... Duyan oraya koştu

    İHA
    14.01.2018 - 18:04 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tokat'tan Yozgat'a helikopterle geçerken olumsuz hava şartları nedeni ile Tokat'ın Zile ilçesine iniş yapması sevinçle karşılandı. Haberi duyan Zileliler Erdoğan'ın helikopterinin iniş yaptığı stadyuma koştu.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta vatandaşlara hitap ederek partisinin 6. Olağan Kongresine katıldıktan sonra Gaziosmanpaşa Stadyumundan helikopterle Yozgat'a hareket etti.

    Olumsuz hava şartları nedeni ile ani bir kararla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopteri Yozgat'a sınır konumda olan Tokat'ın Zile ilçesi stadyumuna iniş yaptı.

    Erdoğan sürprizi... Duyan oraya koştu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dinlenmek için Stadyumun yanındaki Gençlik Merkezine geçti. Belediye hoparlöründen "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan program dışı ilçemize uğramıştır" şeklinde anons yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zile ilçesine geldiğini duyan vatandaşlar ise stadyum önüne akın etti.

    Bu arada Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekilleri ve bürokratlarda Zile ilçesine kısa sürede geçiş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre gençlik merkezinde kaldıktan sonra karayolu ile Yozgat'a hareket etti.

    Erdoğan sürprizi... Duyan oraya koştu

    "Adeta başımıza devlet kuşu kondu"

    Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zile'ye gelmesini değerlendirerek, “Cumhurbaşkanımıza sorunlarımızı, taleplerimizi ilettik. Bize müthiş bir şans oldu. Adeta başımıza devlet kuşu kondu. Ayrıca biz belediye hoparlöründen Cumhurbaşkanımızın Zile ilçesine iniş yaptığını anons yaptık. Binlerce insan o anda duyan herkes stadyuma koştu. Bize Tokat'ta idik ilk defa 25 dakikada ilçemize Cumhurbaşkanımızı karşılamaya geldik" dedi. Zileli vatandaşlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeye gelmesinin sevinçle karşıladıklarını dile getirdi.

    Erdoğanın Yozgat programına olumsuz hava rötarıErdoğan'ın Yozgat programına olumsuz hava rötarı

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