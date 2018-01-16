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    Erdoğan, "Kut'ül Amare" dizisinin tanıtımına katıldı

    AA
    16.01.2018 - 23:37 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kut'ül Amare" dizisinin tanıtımına katıldı.

    Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı "Kut'ül Amare" dizisinin tanıtımında, dizinin ilk bölümünün gösterimi gerçekleştirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dizinin ilk bölümünün gösteriminin ardından eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile dizinin yapımcı ve oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Basına kapalı gerçekleşen tanıtıma Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ve Fikri Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı da katıldı. 

    Etiketler: dizi
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