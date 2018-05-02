Zeka oyunları için geri sayım başladı
18 yaş altı çocuklara yönelik bu yıl ikinci kez düzenlenen ‘Türkiye Zeka Oyunları’ 10 Mayıs’ta başlıyor. Etkinlik 13 Mayıs’ta sona erecek.
Türkiye’deki tüm lise öğrencilerine yönelik bu yıl ikinci kez düzenlenen ‘Türkiye Zeka Oyunları’ 10-13 Mayıs arasında yapılacak. İSTEK Okulları’nın organize ettiği yarışmanın on-line eleme etabı sonucunda, 37 ilden 200 öğrenci finale katılmaya hak kazandı. Finaller 10-13 Mayıs arasında Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleşecek.
Final yarışması beş kategoriden oluşacak. Kategoriler Kelime Oyunları, Karalama Oyunları, Matematiksel Oyunlar, Mekanik Oyunlar ve Görsel Oyunlar. Finale katılacak öğrencileri ve danışman öğretmenleri ayrıca Yeditepe Üniversitesi’nde renkli etkinlikler, konserler ve İstanbul turu bekliyor. Her kategorinin birincisi 2 bin 500 TL, ikincisi 1.500 TL, üçüncüsü 1000 TL alırken; olimpiyatın birincisi 7 bin TL, ikincisi 5 bin TL, üçüncüsü ise 3 bin TL kazanacak. Yarışmanın toplam ödülü 40 bin TL olacak.
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