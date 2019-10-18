Yurt dışından gelen öğrenciler yıllık 1 milyar dolar bırakıyor

EFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdür Yardımcısı Elif Deveci, yurt dışından gelerek Türkiye’de eğitim alan bir öğrencinin ortalama 7 bin dolar eğitim ve yaşam maliyeti bulunduğunu belirterek, “Türkiye’de eğitim alan 170 bin yurt dışı öğrencisi, ekonomimize yıllık ortalama 1 milyar dolar civarında katkıda bulunuyor.” diye konuştu. Deveci, AA muhabirine yurt dışı eğitim sektörü hakkında açıklamalarda bulundu. Yurt dışı eğitim sektörünün dünyada ve Türkiye’de her geçen gün ivme kazandığını ifade eden Deveci, öğrencilerin ve velilerin farklı saiklerle yurt dışında eğitime yöneldiğini anlattı. Dünyada 2010 yılında 2 milyon öğrencinin farklı bir ülkede eğitim aldığını, günümüzde ise bu sayının 5 milyona yükseldiğini belirten Deveci, “OECD raporlarına göre, 2025 yılında yurt dışında eğitim alan lisans ve lisans üstü öğrenci sayısı 8 milyonu bulacak.” dedi. Yurt dışında eğitimin eskiden gelişmiş ülkelerin ön planda olduğu bir yapıda olduğunu aktaran Deveci, şunları kaydetti:

“Şu anda İngiltere, Amerika, Kanada gibi en iyi üniversitelerin bulunduğu ülkelerde dahi öğrenciler farklı programlarda eğitim almak için yurt dışına gidiyor. Bu da sektörün ne kadar evrensel bir hale geldiğini kanıtlıyor. Bu bağlamda Amerika’da 1 milyon civarı öğrenci, İngiltere’de 500 bin, Almanya’da 260 bin civarında yabancı öğrenci eğitim almakta. Türkiye’ye baktığımızda ise günümüzde bu rakam 170 bini bulmakta. Türkiye’ye gelen öğrencilerin çoğu lisans eğitimi için Türkiye’yi tercih ediyor. En fazla Suriye, Irak, Azerbaycan, Afganistan gibi ülkeler öğrenci gönderiyor. Hangi eğitimler dediğimizde ise; daha çok sağlık alanlarında, işletme alanındaki bölümler ilgi görüyor.”

‘İNGİLTERE’DE BİR ÖĞRENCİ 150 BİN LİRAYA EĞİTİM ALABİLİR’



Yurt dışından gelen öğrencilerin eğitim maliyetinin yanında yaşam maliyetini de göğüslediğini aktaran Deveci, Türkiye’ye yurt dışından gelen bir öğrencinin devlet üniversitesinde okuması halinde harç dışında bir ücret ödemediğini söyledi. Deveci, “Daha çok vakıf üniversiteleri tercih ediliyor. Peki vakıf üniversitelerine ne kadar ücret ödüyorlar. Türkiye’deki vakıf üniversiteleri ortalama 10 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar çıkıyor. Bu, sağlık bölümlerinde 80 bin lira ile 150 bin lira arasında değişir. Bir İngiltere kıyaslaması yaptığımızda; İngiltere’ye giden bir öğrenci de belki yıl içerisinde 150 bin lira ödeyerek bir eğitim alabilir. Ancak yaşam maliyetlerini kattığımızda sterlin üzerinden bir yaşam maliyeti olacak. Konaklaması, ulaşımı, yemesi, içmesi... Bu rakamı yükseltiyor. Yani buradaki dengeyi tamamıyla avronun artışı, TL’deki düşüş kuruyor” değerlendirmesini yaptı. Deveci, Türkiye’de eğitim alan bir öğrencinin ortalama 7 bin dolar eğitim ve yaşam maliyetine sahip olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de eğitim alan 170 bin yurt dışı öğrencisi, ekonomimize yıllık ortalama 1 milyar dolar civarında katkıda bulunuyor” diye konuştu.

‘TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN YURT DIŞI TANITIMLARI YAPILIYOR’



Deveci, Türkiye’nin “yurt dışından en fazla öğrenci çeken ülkeler sıralaması”nda dünyada 12. sıraya geldiğini ifade ederek, “Bundan önce 2014’te Türkiye ilk 20’ye bile giremiyordu. 2019 yılına geldiğimizde Türkiye en çok yabancı öğrenci çeken ülkeler sıralamasında 12. sırada yer alıyor. Bu da aslında Türkiye’nin yurt dışı verdiği önemi gözler önüne seriyor.” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin Türkiye tercihine neden yöneldiğini ise Deveci şöyle cevapladı:

“Ülkenin eğitim politikasındaki değişiklikler ve yenilenmeler, bunun dışında üniversitelere yapılan yatırımlar, Türk üniversitelerinin ve kurumlarının yurt dışında ciddi anlamda tanıtılması ve reklamının yapılması. Bu bağlamda yıl içerisinde birçok yurt dışı etkinliğinde birçok Türk üniversitesini görmeniz mümkün oluyor. Aynı zamanda yabancı öğrencilere verilen burslar ve Türkiye’deki yaşam maliyetlerinin diğer ülkelere göre daha uygun olması Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısının artışındaki en büyük etken.”

‘İSKANDİNAV ÜLKELERİNE ÇOK FAZLA TALEP VAR’



Elif Deveci, dünyada en fazla uluslararası öğrenci çeken ülkeler listesinin aynı kaldığını ifade ederek, dünyada kur etkisinden dolayı yeni bir arayışın doğduğunu söyledi. Deveci, şu bilgileri verdi:

“Dünyada yurt dışı eğitim sektöründe yeni talepler başladı. Önümüzdeki günlerde IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları’nı düzenleyeceğiz. Bunun için öğrencilerden formlar topluyoruz. Hani, bu fuara katılmak isteyen öğrenciler hangi ülkeler hakkında bilgi almak istiyorlar diye. Şu anda tablo şunu gösteriyor; evet en çok ilgi gören Amerika, İngiltere, Kanada ve Almanya’nın yanında Güney Kore, Japonya, Çin gibi Asya ülkeleri, bunun yanı sıra Finlandiya, Norveç, İsveç gibi İskandinav ülkeleri ve Macaristan, Letonya, Estonya gibi Doğu Avrupa ülkelerine talep var. Tabii bunun da farklı sebepleri var. Dediğim gibi İngiltere’deki ya da Amerika’daki bir eğitimin fiyatlarını bir kenara koyduğumuzda Doğu Avrupa ülkelerinde eğitim ücretleri yine harç üzerinden. İskandinav ülkelerinde ise eğitim ücretsiz. Şimdi buradan yola çıktığımızda da İskandinav ülkeleri öğreniler için çok makul ülkeler arasına giriyor. Çünkü burada sadece bir yaşam maliyeti ödeyerek eğitim hayatına devam edebiliyorlar. UNESCO verilerine göre Türkiye’den yurt dışına giden öğrenci sayısı 100 binin üzerindedir. Öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkeler Amerika, İngiltere, Kanada, Almanya, Avusturya, Fransa diye şekilleniyor.”

IEFT YURTDIŞI EĞİTİM FUARLARI 21 EKİM’DE BAŞLIYOR



IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları’nın bu yıl 21 Ekim Pazartesi günü Ankara Sheraton Hotel’de başlayacağını aktaran Deveci, fuarların; 23 Ekim’de İzmir Hilton Hotel’de ve 25 Ekim’de Bostancı Dedeman Hotel’de, 26 -27 Ekim’de de İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenleneceğini söyledi. Fuarlara 29 ülkeden 300’e yakın üniversite ve kolejin katılacağını belirten Deveci, dünya sıralamasında ilk 1000 üniversite arasında yer alan 60 üniversitenin bu fuarlarda öğrencilerle buluşacağını söyledi.

Bu yıl fuara gelen yüksek katılımın hem sektör hem de Türkiye için önem arz ettiğini aktaran Deveci, şöyle konuştu:

“Güney Afrika, Çin, Japonya fuarda özel katılımlarla yer alıyor. Bu da Türkiye için çok büyük bir açılım. Buraya katılan ülkeleri, kurumları; bu fuarlarda birçok soruya cevap bulabilecek öğrenciler. Peki hangi programlar fuarlarda yer alacak? Yurt dışında dil eğitiminden başlayın, lisans, yüksek lisans, sertifika-diploma programları, lise... Yurt dışında lise için ailelerin bilgi alabileceği programlar revaçta. Özellikle aileleri bu fuarlara davet ediyoruz. Hem onların geleceği için hem de kariyer planlaması için yol haritası olabilecek bir etkinlik. Çünkü bire bir bilgi alabiliyorlar ve kendi değerlendirmelerini kendileri yapabiliyorlar bu fuarlarda. Dolayısıyla öğrencileri ve ailelerini fuarlarımıza davet ediyoruz.”