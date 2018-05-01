YÖK'ten açıklama? Üniversite affından kimler yararlanabilecek?
YÖK’ten yapılan açıklamaya göre üniversite affından 500 binden kişinin faydalanması bekleniyor. Terör suçları haricindeki tüm öğrencileri kapsıyor. Yasa çıktığında önümüzdeki yıl için başvurular üniversitelere yapılacak.
Başbakan Binali Yıldırım’ın, binlerce adayı ilgilendiren üniversite affı ile ilgili açıklamalarının ardından detaylar belli olmaya başladı. Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre örgün, açıköğretim, lisans, ön lisans, hazırlık, lisansüstü, birinci ve ikinci öğretim ile birlikte Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS) ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi’ne (DUS) devam ederken eğitimini yarıda bırakan öğrenciler af kapsamında olacak.
Bu durumda 500 binden fazla aday olduğu tahmin ediliyor. Sadece terör suçu kapsamında üniversiteyi bırakanlar bundan yararlanamayacak. Adaylar yasa çıktığında önümüzdeki yıl için gidip üniversitelerine başvuracaklar, tüm işlemler yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak.
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