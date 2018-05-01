Başbakan Yıldırım’dan üniversite affı müjdesi
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, üniversite eğitimini yarıda bırakan yaklaşık 500 bin kişiye müjde verdi. Yıldırım, bu durumdaki öğrencilere geri dönüş hakkı vereceklerini söyledi. Terör suçlarına karışanlar bu haktan yararlanamayacak.
Başbakan Binali Yıldırım, üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı vereceklerini belirtti. Üniversitelerde okuyan 8 milyona yakın öğrenci olduğunu anlatan Yıldırım, bu öğrencilerin içinde eğitimine öğretimine devam edemeyen 500 bine yakın öğrenci bulunduğunu söyledi. Üniversiteyi 7 yılda bitirme mecburiyeti olduğunu belirten Yıldırım, "Bu öğrencilere bir kereliğine üniversitelerine, bölümlerine dönme imkanı veriyoruz. Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı veriyoruz. Bunun istisnası ne? Teröre bulaşmışsa, terörle irtibatı, iltisakı varsa bunlar bu haktan yararlanamayacak" dedi.
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