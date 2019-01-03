YÖK’te eczacılık fakülteleri toplantısı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığındaki ‘Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi’ toplantısında, eczacılık mesleği için asgari bilgi ve donanım şartını tespit eden meslek icrası sınavının uygunluğu ele alındı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen ‘Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi’ toplantısında eczacılık mesleği için asgari bilgi ve donanım şartını tespit eden meslek icrası sınavının uygunluğu görüşüldü. Eczacılık fakültelerinde verilen eğitimin niteliğinin artırılması ve tüm boyutlarıyla ele alınması amacıyla düzenlenen toplantı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında yapıldı.
Toplantıda, eczacılık alanında eğitim ve öğretime yeni başlayacak fakültelerde asgari standartların belirlenmesi, yetkin akademik personelin yetiştirilmesi, çekirdek eğitim programının sürdürülmesi, ilgili fakültelerin her eğitim öğretim yılında yerinde değerlendirilmesi ve eğitimin niteliğinin denetlenmesi, kontenjanlar ile yeni fakültelerin kurulması gibi konular da ele alındı. Ayrıca, YÖK tarafından hukuk fakülteleriyle ilgili olarak gündeme getirilen meslek icra sınavının eczacılık fakülteleri için de uygun olup olmadığı müzakere edildi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, yükseköğretimin yönetiminde paydaşların görüşlerinin isabetli karar almaya katkı sağlayacağını belirtti. Dekanlar konseyinin görüşlerinin önemli olduğunu söyleyen Saraç, bu yıldan itibaren konuyla ilgili bazı iyileştirici tedbirlerin uygulamaya konulacağını belirtti.
Toplantıya YÖK Yürütme Kurulu üyeleri de katıldı.
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