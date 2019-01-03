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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
03.01.2019 - 11:32, Son Güncelleme:/

YÖK’te eczacılık fakülteleri toplantısı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığındaki ‘Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi’ toplantısında, eczacılık mesleği için asgari bilgi ve donanım şartını tespit eden meslek icrası sınavının uygunluğu ele alındı.

YÖK’te eczacılık fakülteleri toplantısı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen ‘Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi’ toplantısında eczacılık mesleği için asgari bilgi ve donanım şartını tespit eden meslek icrası sınavının uygunluğu görüşüldü. Eczacılık fakültelerinde verilen eğitimin niteliğinin artırılması ve tüm boyutlarıyla ele alınması amacıyla düzenlenen toplantı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, eczacılık alanında eğitim ve öğretime yeni başlayacak fakültelerde asgari standartların belirlenmesi, yetkin akademik personelin yetiştirilmesi, çekirdek eğitim programının sürdürülmesi, ilgili fakültelerin her eğitim öğretim yılında yerinde değerlendirilmesi ve eğitimin niteliğinin denetlenmesi, kontenjanlar ile yeni fakültelerin kurulması gibi konular da ele alındı. Ayrıca, YÖK tarafından hukuk fakülteleriyle ilgili olarak gündeme getirilen meslek icra sınavının eczacılık fakülteleri için de uygun olup olmadığı müzakere edildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, yükseköğretimin yönetiminde paydaşların görüşlerinin isabetli karar almaya katkı sağlayacağını belirtti. Dekanlar konseyinin görüşlerinin önemli olduğunu söyleyen Saraç, bu yıldan itibaren konuyla ilgili bazı iyileştirici tedbirlerin uygulamaya konulacağını belirtti.

Toplantıya YÖK Yürütme Kurulu üyeleri de katıldı.

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