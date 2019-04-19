YÖKDİL sınavı 3 Kasım'da yapılacak
Daha önce Ankara ile Anadolu üniversiteleri tarafından yapılan YÖKDİL'i, bu yıl ÖSYM 3 Kasım'da, kendisi düzenleyecek.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bundan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılması kararlaştrılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının 3 Kasım'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
YÖK'ten yapılan açıklamada, alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL sınavının, geçen yıl kurulun koordinasyonunda, Ankara ile Anadolu üniversiteleri tarafından müştereken uygulandığı hatırlatıldı. YÖK'ün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
“2019 yılı bahar dönemi sınavı başarıyla gerçekleştirilen YÖKDİL, 2019 yılı sonbaharından itibaren artık ÖSYM tarafından, yine YÖK’ün koordinasyonunda, fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında uygulanmaya devam edecek. 2019 yılı sonbahar dönemi YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak."
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