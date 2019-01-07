YÖKDİL başvuru tarihi belli oldu
10 Mart’ta yapılacak YÖKDİL Sınavı için başvurular 30 Ocak’ta başlayacak. 30 ilde yapılacak sınava katılmak isteyen adayların başvurularını, 8 Şubat’a kadar elektronik ortamda tamamlaması gerekiyor.
Altıncı YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde, saat 14.00’te tek oturum halinde yapılacak. Sınav başvuruları 30 Ocak-8 Şubat saat 17.00’ye kadar elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Sınav fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; İngilizce, Almanca Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.
YÖKDİL Sınavı’na yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim; TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyenler, üniversitelerce akademik kadro başvuruları ve akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek.
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