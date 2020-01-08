Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları başladı. Başvurular bugünden itibaren 16 Ocak'a kadar yapılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk kez 3 Kasım 2019'da yapılan YÖKDİL, Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında uygulandı. YÖKDİL 2020'de ise alana özgü ve YÖKDİL 2019'a giren aday sayıları göz önünde bulundurularak, ilkbahar döneminde (YÖKDİL/1) İngilizce'de fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında, Arapça'da sosyal bilimler alanında, sonbahar döneminde (YÖKDİL/2) İngilizce'de fen, sağlık ile sosyal bilimlerde, Almanca, Arapça ve Fransızca'da ise sosyal bilimler alanında gerçekleştirilecek. Adaylar, 8-16 Ocak tarihleri arasında başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden yapabilecek. YÖKDİL-1 1 Mart'ta; YÖKDİL-2 ise 13 Eylül’de yapılacak. Sınavın ücreti ise 130 TL. Eğer aday geç başvuru tarihlerinde başvurursa 195 TL ödeyecek. YÖKDİL, saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek. Sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren beş yıl geçerli olacak.