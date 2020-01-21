YÖK uygulamalı eğitim yönetmeliğini askıya çıkardı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ‘Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ni askıya çıkardı. YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim kurumlarının uygulamalı eğitimlerle ilgili farklı kavramlar kullandığı bunun da uygulamalarda sorunlara yol açtığı ve uygulamalı eğitimlerin amacına ulaşamadığı tespit edildi. Örneğin, kamuoyu bütün uygulamalı eğitimleri staj olarak biliyor ama kanuna göre staj farklı işletmede mesleki eğitim farklı. Bu da ücret ödenmesi ve sigortalanma hususunda sorunlar oluşturuyor ve davalar açılmasına sebep oluyor.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER DEĞERLENDİRİLECEK

YÖK yetkilileri bu kavram kargaşasının önüne geçmek için yükseköğretim kurumları arasında uyum sağlamak amacıyla bir çerçeve yönetmelik hazırlandı. Bu sayede hem davaların önüne geçmek hem de doğru kavramsallaştırma yapılması hedefleniyor. Öğrenciler hangi uygulamalı eğitim kapsamında ücret alacak veya sigortalanacak ayrıntılı bir şekilde ortaya konmuş olacak. Askı süreci tamamlandıktan sonra görüş ve öneriler değerlendirilecek. Taslak ilgili kamu, özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına gönderilecek. İlgili bakanlık ve kurumlardan uygunluk görüşü alınacak.

ÜÇ TÜR UYGULAMALI EĞİTİM

Yükseköğretim kurumlarında hemen her programda uygulamalı eğitimler yapılıyor. Kanunlar kapsamında tanımlanan üç tür uygulamalı eğitim şöyle:

- İşletmede Mesleki Eğitim: Ders dönemlerinde bir ders olarak yapılan

- Staj: Yaz tatili veya ara tatillerde yapılan

- Uygulamalı ders: Bir dersin uygulamalı yaptırılan kısmı. Örneğin, laboratuvar çalışması, klinik uygulaması vb.