YÖK, 100 tematik alanda doktora bursu verecek
YÖK, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda YÖK doktora bursu verecek.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen öncelikli alanlarda, ülkenin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda doktora bursu verileceğini duyurdu.
Devlet Yükseköğretim Kurumları, başvurmak istedikleri alanlar için 11 Ocak mesai bitimine kadar 'webuyg.yok.gov.tr/doktora’ adresinden başvuru yapacak.
Doldurulan formlar, rektörlükler aracılığıyla üst yazıyla birlikte YÖK Başkanlığı’na ulaştıracak.
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