ÖSYM’den YKS ile ilgili 63 video... YKS başvuruları ne zaman sona eriyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvurular 21 Mart’ta sona eriyor. ÖSYM, adayları bilgilendirmek amacıyla hazırladığı videoları güncelledi. Daha önce yayınlanan 22 videoya yenileri eklendi. ÖSYM’nin internet sitesinden erişilebilen videolarda adaylara başvuru süreci, ücret yatırma, form doldurma ile birlikte YKS oturumları olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi’nin (AYT) nasıl uygulanacağı, hangi oturumlara girilmesi gerektiği, din kültürü ve ahlak bilgisi dersini alan ve almayan adayların nasıl başvuru yapacağı ile ilgili bilgiler bulunuyor.
2018-YILI YKS VİDEOLARI
1- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA (YKS) BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER NELER?
2- BİR ORTAÖĞRETİM KURUMUNUN SON SINIFINDA ÖĞRENİM GÖREN ADAYLAR SINAVA BAŞVURULARINI NASIL YAPACAK?
3- ADAY BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
4- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZUNDAKİ ADAY BAŞVURU FORMUNDA OTURUM BİLGİLERİ NASIL DOLDURULACAK?
5- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVININ (YKS) HANGİ OTURUMUNA KATILMAK ZORUNLU?
6- HANGİ ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA (YKS) İNTERNET ARACILIĞIYLA BİREYSEL BAŞVURU YAPABİLECEKLER?
7- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA (YKS) İNTERNET ARACILIĞIYLA BİREYSEL BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?
8- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAK?
9- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI(YKS) ÜCRETİNİ BANKADAN ÖDEYECEK ADAYLAR İÇİN SON TARİH NEDİR?
10- TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) NASIL UYGULANACAK?
11- ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) NASIL UYGULANACAK?
12- YABANCI DİL TESTİ (YDT) NASIL UYGULANACAK?
13- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA (YKS) GİRECEK ADAYLAR EN GEÇ NE ZAMAN SINAV YERİNDE OLMALI?
14- ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU BULUNAN ADAYLAR SINAV BAŞVURULARINI NASIL YAPACAKLAR?
15- ENGELLİ SAĞLIK SORUNU BULUNAN ADAYLAR ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU/SAĞLIK KURULU RAPORLARINI ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİNE TESLİM EDEBİLİRLER Mİ?
16- SAĞLIK DURUMU/ ENGEL BİLGİ FORMUNDA SÜREKLİ ENGEL GURUBUNU DOLDURACAK ADAYLAR KİMLERDİR VE FORMU NASIL DOLDURACAK?
17- SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNDA YER ALAN ÖZEL DURUMLAR ALANI NEDİR KİMLER TARAFINDAN NASIL DOLDURULACAK?
18- SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNDAKİ HANGİ BİLGİLER DİKKATE ALINARAK ADAY TEKLİ VEYA ÇOKLU SINAV SALONUNDA SINAVA ALINIR?
19- İNSÜLİN İĞNESİ/KALEMİ, ENJEKTÖR, ŞIRINGA, ŞEKER ÖLÇÜM CİHAZI KULLANAN ADAYLAR SINAVA NEREDE ALINACAKLARDIR VE SINAV KOŞULLARI NASIL OLACAK?
20- GÖZ DAMLASI KULLANAN ADAYLAR SINAVA NASIL ALINIR?
21- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA (YKS) KİMLER BAŞVURABİLİRLER?
22- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) BAŞVURU İŞLEMİ İÇİN BİR BAŞVURU MERKEZİNE GİDERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER NELER?
23- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA (YKS) GİRECEK OLAN ADAYLAR ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİNDE WEB KAMERA İLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARINDA NELERE DİKKAT ETMELİ?
24- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA (YKS) BAŞVURU SIRASINDA KARŞILAŞILAN ONAY KODU NEDİR VE NE İŞE YARAR?
25- ORTAÖĞRETİMDE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ ALAN ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) ADAY BAŞVURU FORMUNDA HANGİ SEÇENEĞİ VE KODU YAZACAK?
26- ORTAÖĞRETİMDE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ ALMAYAN VEYA FARKLI BİR MÜFREDAT İLE ALAN ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) ADAY BAŞVURU FORMUNDA HANGİ SEÇENEĞİ VE KODU YAZACAK?
27- ORTAÖĞRETİMDE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ ALMAYAN VEYA FARKLI BİR MÜFREDAT İLE ALAN ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINDA (YKS) HANGİ SORULARI CEVAPLAYACAK?
28- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) SINAV ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAK?
29- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) SINAV ÜCRETLERİ EN SON NE ZAMAN YATIRILABİLİR?
30- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) SINAV ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILIR?
31- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA (YKS) BAŞVURU YAPILDIKTAN SONRA OTURUM EKLEME YAPILABİLİR Mİ?
32- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) OTURUMLARI NELER?
33- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI’NDA (YKS) HANGİ TESTLER YER ALACAK?
34- 1-21 MART 2018 TARİHLERİ ARASINDA 2018-YKS BAŞVURUSUNU YAPMAYAN ADAYLAR NE YAPMALI?
35- ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİNDE GEÇERLİ BİR FOTOĞRAFI BULUNMASI NEDENİYLE BAŞVURUDA FOTOĞRAFI YENİDEN ÇEKİLEMEYEN ADAYLARDAN FOTOĞRAFININ DEĞİŞMESİNİ TALEP EDENLER NE YAPMALI?
36- TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) HANGİ TESTLERDEN OLUŞMAKTADIR VE TOPLAM SORU SAYISI KAÇ?
37- ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) HANGİ TESTLERDEN OLUŞMAKTADIR VE TOPLAM SORU SAYISI KAÇ?
38- YABANCI DİL TESTİ (YDT) HANGİ DİLLERDE YAPILACAKTIR VE TOPLAM SORU SAYISI KAÇ?
39- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) BAŞVURU SÜRESİ SONA ERDİKTEN SONRA SINAV MERKEZİ TERCİHİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?
40- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) GEÇ BAŞVURU GÜNÜNDE ADAYLAR DAHA ÖNCE SEÇMİŞ OLDUKLARI OTURUMLARI DEĞİŞTİREBİLİRLER Mİ?
41- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) GEÇ BAŞVURU GÜNÜNDE ADAYLAR OTURUM EKLEME YAPABİLİR Mİ?
42-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA (YKS) GİRECEK ADAYLAR SINAVA GİRİŞ BELGELERİNİ NASIL EDİNECEKLERDİR? SINAVA GİRİŞ BELGELERİ POSTA İLE GÖNDERİLİR Mİ?
43- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA (YKS) GİREN ADAYLAR YANLARINDA HANGİ BELGELERİ BULUNDURMAK ZORUNDA?
44- ÖSYM TARAFINDAN HAZIRLANAN HER TÜRLÜ KABLOLU-KABLOSUZ İLETİŞİMİ KESİLMİŞ SINAV SALONLARINDA HANGİ ADAYLAR SINAVA ALINIR?
45- ÖSYM TARAFINDAN HAZIRLANAN HER TÜRLÜ KABLOLU-KABLOSUZ İLETİŞİMİ KESİLMİŞ SINAV SALONLARI NERELERDE BULUNUYOR?
46-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINDA (YKS) BARAJ PUANI VAR MI?
47- SINAVA ENGELLİ ADAY OLARAK BAŞVURU YAPANLARIN ÖSYM’YE ULAŞTIRMALARI GEREKEN BELGELER NELER?
48-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) HANGİ TARİHLERDE UYGULANACAK?
2018-YKS İŞİTME ENGELLİ ADAYLAR İÇİN BİLGİLENDİRME VİDEOLARI (İŞARET DİLİNDE)
1- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA (YKS) BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK? SINAV KILAVUZUNA NASIL ULAŞILABİLİR?
2- ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİNİN ADRESLERİ NEREDEN EDİNİLEBİLİR?
3- BAŞVURU MERKEZİNE GİDERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER NELER?
4- İŞİTME ENGELLİ ADAYLAR BAŞVURU MERKEZİNE GİDERKEN AYRICA HANGİ BELGELERİ DE YANLARINDA BULUNDURMALI?
5- BAŞVURUSUNU YAPAN İŞİTME ENGELLİ ADAYLAR, ÖSYM’YE HANGİ BELGELERİ GÖNDERMELİ?
6- DAHA ÖNCE İŞİTME ENGELLİ OLARAK SINAVA GİREN ADAYLARIN TEKRAR ÖSYM’YE RAPOR GÖNDERMESİ GEREKİR Mİ?
7- İŞİTME ENGELLİ ADAYLARIN RAPORLARINDA HANGİ BİLGİLER YAZILI OLMALI?
8- İŞİTME CİHAZI/BİYONİK KULAK İLE SINAVA GİRİLEBİLİR Mİ?
9- ÖSYM TARAFINDAN HAZIRLANAN HER TÜRLÜ KABLOLU-KABLOSUZ İLETİŞİMİ KESİLMİŞ ENGELLİ SINAV SALONLARI NERELERDE?
10- SINAV ÜCRETLERİ NASIL VE NE ZAMAN YATIRILACAK?
11- SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL EDİNİLİR?
12- SINAV BİNASINA EN GEÇ SAAT KAÇTA GİRİLEBİLİR?
13- ADAYLAR SINAVA GİRERKEN YANLARINDA HANGİ BELGELERİ BULUNDURMAK ZORUNDA? SÜRÜCÜ BELGESİ, MESLEK KİMLİK KARTLARI İLE SINAVA GİRİLEBİLİR Mİ?
15- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) NE ZAMAN YAPILACAK VE SÜRESİ NE OLACAK?