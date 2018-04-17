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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
17.04.2018 - 19:45, Son Güncelleme:

Yeni liseye giriş sisteminde özel okullar nasıl kayıt alacak? Türkiye Özel Okullar Derneği açıkladı…

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
Yeni liseye giriş sisteminde özel okullar nasıl kayıt alacak? Türkiye Özel Okullar Derneği açıkladı…

60’a yakın özel okul, Türkiye Özel Okullar Derneği’nde bir araya gelerek, nasıl öğrenci alacaklarının detaylarını konuştu. Buna göre, özel liseler, devlet okullarından önce kayıt alacak. Özel okulların ön ve kesin kayıt tarihleri ise, MEB’in kayıt takvimini açıklamasından sonra netleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) liselere yeni giriş sisteminde özel okulların nasıl öğrenci alacağıyla ilgili detayları okullara bırakmıştı. Türkiye Özel Okullar Derneği’ne (TÖZOK) üye liseler, Bakanlığın 2 Haziran’da yapacağı merkezi sınav sonucuna göre öğrenci alacağını açıklamıştı. Dernek yaptığı toplantıyla kayıt sürecine ilişkin detayları tartıştı. Buna göre, özel okullar geçen yıllarda olduğu gibi devlet okullarından önce kayıt alacak. 60’a yakın özel okulun katıldığı toplantı sonrasI TÖZOK Başkanı Nurullah Dal, kayıt sürecinin eski sistemde olduğu gibi ilerleyeceğini ancak takvimin henüz netleşmediğini söyledi. Dal’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yeni liseye giriş sisteminde özel okullar nasıl kayıt alacak Türkiye Özel Okullar Derneği açıkladı…

BAKANLIĞIN SINAV SONUCU KULLANILIYOR
“Yeni sınav sistemi açıklandıktan sonra yeni bir karar aldık. Özel okullar kendileri de sınav yapabilirdi, grup olarak da sınav düzenleyebilirdik, Bakanlığın yaptığı sınav sonucunu da kullanabilirdik. Öğrenci ve velilerimizin kafası karışmasın diye, Bakanlığın yapacağı sınav sonucunu kullanmaya karar verdik.

Bugünkü (17 Nisan) toplantımızda, zaten Bakanlığın sınavını kullanacağız, bunun kayıt takvimi nasıl olacak? Aramızdaki koordinasyonu nasıl sağlayacağız? Sorularını tartıştık. Çünkü aynı anda 5-6 okulu hedefleyen bir öğrenci kitlesi de olabiliyor. Onun için her zaman uyguladığımız ön kayıt, kesin kayıt, serbest kayıt gibi bir sistemimiz vardı. Hep beraber uyguladığımız bir sistemdi. Bu konuyu netleştirdik. Daha önce yaptığımız sistem üzerinden uyarlamalar yaptık. 

SINAV KOORDİNASYON KOMİSYONU KURDUK
Toplantıya 60’tan fazla okulumuz katıldı. Hemfikir olduğumuz kılavuz içeriğini, prensiplerimizi netleştirdik. Bu doğrultuda bir sınav koordinasyon komisyonu kurduk. Bu dernekten bağımsız bir şey. Çünkü dernek üyesi olmayan okullar da buna katılabiliyor. Mühim olan bu koordinasyonun sağlıklı yürümesi, veli için çakışmalar ve kaos olmaması. Yaptığımız toplantıda da kılavuzun detaylarını netleştirdik. Tahmini bir taslak takvim belirledik. Takvim net değil çünkü devlet okullarının tercih sürecinin ne zaman başlayacağı, kayıtlarının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

Bakanlığımız sağ olsun birkaç senedir, bu konuda bize öncelik veriyor. Özel okullara kayıt yaptıranlar, devlet okullarına yerleştirmeden düşmüş oluyor. O zaman yerleştirme daha sağlıklı ilerliyor. O yüzden 22 Haziran’dan sonraki ilk kayıt süreci yine bize ait. Bakanlık kayıt takvimini duyurduktan sonra biz de ön kayıt, kesin kayıt takvimlerimizi açıklayacağız.

LİSTE AÇIKLANACAK
Komisyonla ilgili liselerimiz bir yazı yazacak. ‘Evet, bu koordinasyon kuruluyla beraber, bu kurallar çerçevesinde hareket edeceğiz’ diyen okullar, bize bildirecek. Bir liste oluşacak. Bu koordinasyon kurulunun kurallarıyla hareket edecek okulların listesini kamuoyuna ve basına açıklayacağız. İsteyen okullar ise Bakanlığın belirlediği özel okul kayıt süresince kendi açıkladığı koşullara göre öğrenci kaydı alabilecek. Özel ve devlet tüm okullar kayıt aldıktan sonra nakil süreci yine işleyecek. Herkes okul değişimini, nakil işlemlerini yapabilecek."

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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