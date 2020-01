Yarıyıl tatili için zil çaldı

Dönem boyunca çok çalışan, yorulan, mücadele eden öğrenciler için yarıyıl tatili güzel bir dinlenme zamanı. Her ne kadar adında 'tatil' ifadesi kullanılsa da bu, boş geçirilen bir zaman dilimi değil, pek çok etkinliklerin, dönem boyunca fırsat bulunamayan çalışmaların yapılabileceği bir zamana dönüştürülürse, verimli olabilir.

'Dinlenme sanatı da çalışma sanatının bir kısmını oluşturur.' Andre Maurois

Sabah çayı vardır; güne mutlu başlamak için. Öğlen çayı vardır; dinlenmek için. Beş çayı vardır; günün kritiğini yapmak için. Akşam çayı vardır; günün yorgunluğunu atmak için… Nasıl ki farklı zamanlarda yudumlanan bir bardak çay farklı biçimlerde anlam buluyorsa, farklı zamanlardaki tatiller de farklı biçimlerde değerlendirilebilir.

'Başarının önemli bir anahtarı kendine güvenmektir. Kendine güvenmenin önemli anahtarı ise hazırlık yapmaktır.' Arthur Ashe

TATİL İÇİN İYİ BİR PLANLAMA YAPIN

Öncelikle yarıyıl tatilinde neler yapmak istediklerinizi iyi bir planlamayla belirleyin. Çünkü sınırlı bir zaman dilimi var ve eğer iyi bir planlama yapılmazsa istemeyen bazı durumlar, zaman alabilir ve kontrol edilemeyen zamanlar da önemsediğiniz etkinliklerin yapılmasını engelleyebilir. Bu nedenle neler yapmak istediğinizi listelemekle işe başlayabilirsiniz. Bunlara örnek olarak; kitap okumak, müze gezmek, konsere gitmek, doğa gezisi yapmak, sportif etkinliklere katılmak, bulmaca çözmek, arkadaşlarla gezmek, sinemaya/tiyatroya gitmek, gibi ilginiz doğrultusunda sosyal-duygusal gelişiminizi destekleyip sizi iyi hissettiren pek çok etkinlik seçilebilir. Diğer taraftan ailemizle nitelikli zaman geçirmek için de iyi bir fırsat bu yarıyıl tatili. Bütün bu sevdiğiniz etkinliklerle meşgul olmak sizi iyi hissettirirken motivasyonunuzu arttırmaya ve ikinci dönem için ihtiyaç duyacağınız enerjiyi depolamanıza da katkı sağlar.

'Dünden ders çıkar, bugünü yaşa, yarın için umut et.' Albert Einstein

Yarıyıl tatili, sevdiğiniz etkinliklerle meşgul olmanın yanı sıra dönem boyunca yaptığınız çalışmaları gözden geçirmek için de iyi bir fırsat. Öğrenilenler tekrar edilirse pekiştirilir, unutulmaz. Böylece ikinci dönem devam edecek olan ders ve konular için de bir hazırlık yapılmış olur. Çünkü etkili öğrenciler sadece okul döneminde değil, okul dışındaki zamanlarda da düzenli olarak çalışanlardır.

'Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!' Mustafa Kemal Atatürk

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN FIRSAT

Bu yıl sınava girecek olan 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri içinse bu yarıyıl tatili çok daha fazla önemli. Sınava girecek öğrenciler, bu zaman diliminde çalışmalarına devam etmeli, konu eksiklerini gidermeli, kitap okumaya zaman ayırmalı ve test çözmeye odaklanmalı. Sınava hazırlanan öğrencilerin hız kazanmaları ve daha fazla test çözmeleri için yarıyıl tatili iyi bir fırsat. Çünkü biliyoruz ki; başarılı öğrenci kitap okuyan, sorumluluklarını bilen ve özgüveni olandır.

'Hiçbir başarımı rastlantıya borçlu değilim, buluşlarım da rastlantının değil, çalışmalarımın sonucudur.' Edison

AİLELER: ELEŞTİRİYİ VE KARŞILAŞTIRMAYI BIRAKIN

Yarıyıl tatiline anne-babalar yönünden bakmak gerekirse çocuklarınızın başarısının artması ve olumlu davranışlar kazanması konusunda en önemli aşama, eleştirmeyi ve karşılaştırmayı bırakmaktır. Karşılaştırmak reddetmektir, çocuğunuzu olduğu gibi kabul edin ve onun gelişimini olumlu destekleyecek sözler ve davranışlar sergileyin. Başarısızlığı konusunda ailenin vereceği olumsuz tepkiler ya çocuğun okuldan ve derslerden soğumasına ya da aşırı ders çalışmasına ve sosyal etkinliklere katılmamasına yol açabilir. Bu da çocuğun psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkiler. Önemli olan çocuğun başarmak için gösterdiği emektir.

'Hiçbir insan, iyi eğitilmiş bir aile kadar önemli bir miras bırakamaz.' Thomas Scott

EĞİTİM AİLEDE BAŞLAR

Çocuğun her konuda desteklenmeye yüreklendirilmeye ihtiyacı vardır. Bunu yaparsanız hem çocuğun kendine olan güveni artar hem de yeni başarılar elde etmek için heveslenir. Örneğin; çocuk yaptığı resmi gösterdiğinde ‘Aferin çok güzel olmuş, çok yeteneklisin’ gibi sözler, çocuğun yeni resim yapma konusunda cesaretini arttırır. Çabası desteklenmezse cesareti kırılır. Aile ilişkilerindeki olumsuz durumlar, çocuğun dikkatsizlik, hırçınlık, tembellik, saldırganlık şeklinde davranışlar göstermesine neden olur. Aile içindeki sağlıklı iletişim ortamı ve huzur, çocuğun gelişimini olduğu kadar, okul başarısını ve arkadaşlarıyla ilişkisini etkiler. Çocuğunuzu başarılı arkadaşlarıyla kıyaslamak yerine kendisiyle kıyaslayın. Önemli olan çocuğun 'dünü' ile 'bugünü' arasında görülebilen somut farktır. Unutmayın ki; eğitim ailede başlar. Bir gülfidanı nasıl suya, havaya, ışığa ve toprağa muhtaç ise; çocuk da sevginin, şefkatin, karşılıklı saygının olduğu mutlu bir aile toprağına muhtaçtır. Pek çok araştırmaya göre; anne-baba sevgisi ve şefkatiyle doyan çocukların hem özgüveninin hem de okul başarısının daha yüksek. Çocuğunuza değer verdiğinizi, ona güvendiğinizi, sorumluluklarını yerine getirebileceğinden emin olduğunuzu ona her fırsatta belirtin. Ona ve fikirlerine değer verin, onu dinleyin. Ayrıca karnesindeki notları ikinci dönem daha iyi bir noktaya taşıyabileceği konusunda kendisine güvendiğinizi açıkça belirtin, eğer karnesinde düşük not varsa bundan dolayı eleştirmeyin, kırmayın. Sadece nasıl düzeltebileceği konusunda fikir verin.

'Anа bаbаlаrın çocuklаrınа göstereceği en büyük sevgi, onlаrlа kurаcаğı аrkаdаşlıktır.' Henry Ford

YAPMANIZ GEREKENLERİ YAPTIĞINIZDA DAHA BAŞARILI HİSSEDECEKSİNİZ

Sonuç olarak; ikinci dönem başlarken geriye dönüp baktığınızda yarıyıl tatilini çok iyi değerlendirdiğinizden emin olmak için öncelikle bu sınırlı zaman dilimi için iyi bir plan yapmalı, yapmak istediğimiz etkinlikleri sıralamalı, ailenizle ve arkadaşlarınızla nitelikli zaman geçirmeli, birinci dönem öğrendiklerinizi tekrar etmeli ve mutlaka kitap okumalısınız. Böylece yarıyıl tatilimizde hem dinlenmeye hem de öğrenmeye zaman ayırmış oluruz. Ben, yapılacaklar listemin başına her zaman 'uyan' yazarım. Böylece her gün bir şeyi başararak güne başlarım. Unutmayın ki; kendinize güvenerek yapmanız gerekenleri yaptığınızda kendinizi çok daha başarılı ve güçlü hissedeceksiniz. Tüm öğrencilere, hayallerini gerçekleştirebilecekleri eğlenceli ve dopdolu bir tatil; ailelere de sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yaşam paylaştıkça güzeldir.

PROF. DR. ERTEN GÖKÇE KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı olan Erten Gökçe; program geliştirme, eğitimde nitelik, etkili öğretmenlik ve eğitimde yenilikçi yaklaşımlar konularında çalışıyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış pek çok çalışması bulunuyor.