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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
23.07.2018 - 12:33 , Son Güncelleme:

Üniversitelerin karneleri hazırlandı... İlk sıralarda hangi kurumlar var?

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Üniversitelerin karneleri hazırlandı... İlk sıralarda hangi kurumlar var?

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarınca, tercih aşamasındaki üniversite adayları ve veliler için 162 Türk üniversitesinin en iyi bilim alanları ve dünya sıralamalarındaki yerini gösteren rapor hazırlandı. Rapora göre, 11 dünya genel sıralamasının tümünde İstanbul, Hacettepe, Ankara, Gazi üniversiteleri ile ODTÜ olmak üzere beş üniversite yer aldı. Türkiye'den dünya bilim alanı sıralamalarında ilk 100'de yer alan üniversiteler ise İTÜ, Hacettepe, Boğaziçi, ODTÜ, Atılım ve Erciyes oldu.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı tarafından, tercih aşamasındaki üniversite adayları ve veliler için 162 Türk üniversitesinin en iyi bilim alanları ve dünya sıralamalarındaki yerini gösteren rapor hazırlandı.

URAP Laboratuvarının, üniversite adaylarına tercih aşamasında yardımcı olmak amacıyla, dünya üniversite sıralaması yapan kurumların en son verilerini inceleyerek hazırladığı rapor, dünya sıralaması yapan 11 kurumun yayımladığı üniversite genel sıralamaları ve bilim alanlarına göre 6 kurumun yaptığı dünya sıralaması sonuçlarının birlikte incelenmesine imkân veriyor.

Raporda, alfabetik sırayla her üniversitenin hangi sıralama kurumunun hangi bilim alanında dünyada kaçıncı olarak gösterildiğini belirten tablo bulunuyor. Adaylar, alfabetik sırayla tüm bilim alanlarının sıralandığı tabloda hangi üniversitenin dünyada kaçıncı olduğunu da görebiliyor.

Raporun sonunda verilen 'Dünya üniversite genel sıralamasından en az birinde yer alan 162 Türk üniversitesinin durumu' tablosunda; 162 Türk üniversitesinin 11 dünya genel sıralamasından hangilerinde yer aldıkları ve dünyada kaçıncı oldukları da görülebiliyor.

ADAYLAR, TERCİH YAPARKEN NELERE BAKIYOR?
URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, ABD'de 2015'te yapılan bir araştırmanın üniversite adaylarının tercihlerinde, üniversitelerin sadece genel sıralamalardaki durumuna değil kendi istedikleri bilim alanında kaçıncı sırada olduğuna da önem verdiklerini gösterdiğini söyledi.

Akbulut, bu eğilim nedeniyle, sıralama kuruluşlarının genel sıralamalar hariç farklı tarihlerde üniversiteleri bilim alanlarına göre de sıraladığına ve ilan ettikleri bilim alanı sayılarını da artırdığına dikkati çekti.

11 dünya genel sıralamasının 11’inde de yer alan beş Türk üniversitesinin bulunduğunu belirten Akbulut, bunların İstanbul, Hacettepe, Ankara ve Gazi üniversiteleri ile ODTÜ olduğunu, İstanbul Teknik ve Bilkent üniversitelerinin ise 11 sıralamanın 10’unda yer aldığını söyledi.

Dünyada alan sıralaması yapan altı kuruluşun toplam 170 farklı alanda üniversiteleri sıraladığını belirten Akbulut, şu bilgileri paylaştı:
"Türk üniversiteleri bu alanların 89'unda en az bir kez yer aldı. ODTÜ altı sıralama kuruluşunun açıkladığı 170 bilim alanının 69'unda, İTÜ 57'sinde, Bilkent Üniversitesi 45'inde yer aldı. Dünya bilim alanı sıralamalarında; 10'dan fazla yer alma başarısı gösteren üniversitelerimiz; Boğaziçi, Hacettepe, Koç, İstanbul, Ege, Gazi, Ankara, Yıldız Teknik, Erciyes ve Atatürk üniversiteleri.

İTÜ, Hacettepe, Boğaziçi, ODTÜ, Atılım ve Erciyes üniversiteleri, dünya bilim alanı sıralamalarında ilk 100'de yer aldı.

'TÜRKİYE KAYNAKLI BİLİMSEL MAKALELER...'
Türk üniversitelerinin dünya bilim alanı ve genel sıralamalarında üst basamaklara yükselmeye devam ettiğini, ancak son yıllarda üniversitelerin sıralamalardaki yükselme hızının çok yavaşladığını belirten Akbulut, "Bu yavaşlamanın nedenlerinden biri, son yıllarda Türkiye kaynaklı bilimsel makalelerin bazılarının giderek etki değeri çok düşük veya sıfır olan bilimsel dergilere yönelmiş olması" dedi.

Akbulut, Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'nde (CERN) 2 bin-5 bin yazarlı makaleler yayımlandığını, bu nedenle aralarında Türk üniversitelerinin de yer aldığı bazı üniversitelerin sıralamalarda çok üst sıralara çıktığını söyleyerek, URAP, THE ve QS gibi sıralama kurumlarının, çok yazarlı makalelerin ortaya çıkardığı haksızlıkları gidermek amacıyla 500 veya bin yazarlı makaleleri değerlendirme dışı bıraktığını veya makaleleri yazar sayısına böldüğü için CERN ile ilişkili çok sayıda Türk üniversitesinin dünya sıralamalarında önemli düşüşler yaşadığını anlattı.

Türkiye'de üniversite-sanayi işbirliğinin hızla geliştiğine, teknoparkların sayısındaki artışın üniversitelerdeki uygulamaya yönelik araştırmaların artması açısından umut verici olduğuna değinen Akbulut, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde bulunan şirketlerin, ABD başta olmak üzere, Japonya, İsrail, İngiltere ve Almanya gibi dünyanın en gelişmiş ülkelerine yaptığı yüksek teknoloji ürün ihracatının 3,5 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Akbulut şöyle devam etti:
"Bu gelişmeler üniversitelerimizin sıralamalarda yükselmesine yansıyacak. Türk üniversiteleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri konusunda dünyanın en başarılı üniversiteleri arasında. Üniversitelerimizin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde ulaştığı başarı düzeyi, çoğu ABD ve Avrupa üniversitesini geride bıraktı. Üniversite sıralamalarında üniversitelerimizin yükselmesinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri önümüzdeki yıllarda çok etkili olacak. Ülkemizin; Ar-Ge payını yüzde 2-2,5 seviyesine çıkartarak, bilimsel araştırmaların sayısı ile kalitesini artırarak ve üniversite-sanayi işbirliğini daha da geliştirerek gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabiliriz."

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