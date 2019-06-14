TUS ek yerleştirme tercihleri başladı
2019 TUS 1. Dönemle ilgili ek yerleştirme tercih işlemleri başladı. Adaylar, 20 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile (2019 TUS 1. Dönem) ilgili ek yerleştirme tercih işlemleri başladı. Tercihler 20 Haziran'a kadar yapılabilecek. ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda, 2019 TUS 1'nci dönemiyle ilgili ek yerleştirme tercih işlemlerinin, 14-20 Haziran 2019 tarihleri arasında alınacağı, tercihlerin bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bugün 11.00'den itibaren yapılabileceği belirtildi. Duyuruda, tercihte bulunacak adayların 2019 TUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri de istendi.
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