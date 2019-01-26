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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
26.01.2019 - 11:35, Son Güncelleme:/

Türk üniversiteleri ‘Avrupa Açık Erişim Altyapısı’ ile bütünleşecek

YÖK tarafında, tüm üniversitelerde uluslararası standartlarda ‘Açık Akademik Arşiv Sistemi’ kurulması ve üniversite arşivlerinin ‘Avrupa Açık Erişim Altyapısı’ ile bütünleşmesi için çalışmalara başlandı. Bu kapsamda, her üniversitede ‘açık erişim ve açık bilim’ ile ilgili çalışmalardan sorumlu rektör veya rektör yardımcısı başkanlığında bir komisyon oluşturulacak.

Türk üniversiteleri ‘Avrupa Açık Erişim Altyapısı’ ile bütünleşecek
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, tüm üniversitelerde uluslararası standartlarda ‘Açık Akademik Arşiv Sistemi’ kurulması ve üniversite arşivlerinin ‘Avrupa Açık Erişim Altyapısı’ ile bütünleşmesi için çalışmalara başlandı. Alınan bilgiye göre, YÖK, üniversitelerin dijital çağa ayak uydurması ve bilgiye ulaşımda ‘açık erişim ve açık bilim’ uygulamalarının hızla hayata geçirilmesi için yürüttüğü çalışmaları yoğunlaştırdı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'teki Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) toplantısında, üyelere, ‘açık erişim ve açık bilim’ konusunda yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Saraç, YÖK bünyesinde rektörlerin, öğretim üyelerinin, TÜBİTAK temsilcisinin ve kütüphane dokümantasyon alanında yetkin çalışmacıların yer aldığı bir komisyon kurulduğunu söyledi. Bu kapsamda YÖK, ülkedeki tüm üniversitelerde uluslararası standartlarda ‘Açık Akademik Arşiv Sistemi’ kurulması ve üniversite arşivlerinin ‘Avrupa Açık Erişim Altyapısı (OpenAIRE)’ ile bütünleşmesinin sağlanması, ‘Akademisyenlerin Araştırmacı Numaraları (ORC-ID ve benzeri)’ kullanımına özen gösterilmesi konularında çalışmalar yürütecek.

YÖK tarafından dijitalleşmenin sağladığı imkânlar kullanılarak, ‘açık erişim ve açık bilim’ konusunda birçok somut adım atılacak. Bu çerçevede, üniversiteler tarafından yapılan çalışmalar ve açık akademik arşivlerdeki yayın sayıları, altı aylık periyotlar ile YÖK'ün belirleyeceği yöntem ve formatta rapor edilecek.

HER ÜNİVERSİTEDE ‘AÇIK ERİŞİM VE AÇIK BİLİM’ KOMİSYONU OLUŞTURULACAK
Her üniversitede ‘açık erişim ve açık bilim’ ile ilgili çalışmalardan sorumlu rektör veya rektör yardımcısı başkanlığında bir komisyon kurulacak. Üniversitelerde açık bir ekosistem oluşturulması amacıyla akademisyenler için farkındalık toplantıları düzenlenecek. Açık erişimdeki dergilerde yayın yapılmasının ve açık ders malzemesi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde düzenleme yapılacak. YÖK tarafından düzenlenecek eğitim toplantılarına üniversitelerin ilgili personelinin katılımı sağlanacak.

TÜBİTAK İLE İŞ BİRLİĞİ
Ayrıca, YÖK ile TÜBİTAK arasında iş birliği yapılacak. Bu kapsamda, TÜBİTAK tarafından 2019'da birçok yenilik hayata geçirilecek. Açık erişim çalışmalarında 2019'da pilot uygulamalar yapılacak, 2020'de zorunlu politika uygulamalarına geçilecek. 2019'un ikinci yarısında TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) projelerinde, pilot program kapsamında açık erişim ve açık veri zorunlulukları getirilecek. Gelecek ay, araştırma verisi yönetimi ile ilgili eğitici bilgiler ve örnek araştırma verisi yönetim planlarının yer alacağı, açık veri portalı ‘acikveri.ulakbim.gov.tr’ açılacak. Şu anda 62 kurumsal arşivden yaklaşık 600 bin makalenin tarandığı TÜBİTAK Akademik Arşivi daha da yaygınlaştırılacak.

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