TEV 52 yaşında: Gençlerimizin yanında olacağız

Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) 52'nci kuruluş yıl dönümü, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan TEV Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Koç, "Şu ana kadar olduğu gibi, bundan sonra da fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetişmesi için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğe katılan Türk sinemasının usta isimlerinden Türkan Şoray'a da teşekkür eden Koç, "Kendisi de Atatürk'ün hayranı ve eğitimin ülkenin temel sorunu olduğu konusunda bizimle hem fikir" dedi.

'52 YILI GERİDE BIRAKMANIN GURURU İÇERİSİNDEYİZ'

Ömer Koç, konuşmasına şöyle devam etti:

"1967 yılında Merhum Vehbi Koç önderliğinde başlatılan bu eğitim seferberliğinde 52'nci yılımızı geride bırakmanın gururu içindeyiz. TEV hayırseverlerimizden aldığı güçle büyümesini devam ettirmiş, bugün ülkemizin gurur kaynağı ve örnek bir sivil toplum kuruluşu oldu. Ben de, bu vesileyle TEV'e ve ülkemize hizmet etmekten, bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Davetimizde bizlere eşlik eden, Türk sinemasının kıymetli ismi Türkan Şoray Hanımefendi’ye katılımlarından dolayı duyduğum memnuniyeti ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Atatürk’ün aydınlık bir gelecek hayali ve umuduyla, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında başlattığı milli eğitim seferberliğini bir vazife kabul ederek, 1967’den bu yana aynı ruh ve azimle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu yoldaki kararlılığımızı daima ışığımız olan, 'Cumhuriyet'i biz kurduk onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz' sözünden, gücümüzü ise elbette ki siz kıymetli hayırseverlerimizden alıyoruz. Bu yıl dönümümüz de aynı zamanda vakfımız için yeni bir dönemin de başlangıcındayız. Mart ayında yeni dönem yönetim kurulumuz görevine başladı. Sayın Rona Yırcalı’ya bir kez daha seçildiği yönetim kurulu başkanlığı görevinde ve yeni yönetim kurulu üyelerimize çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Yeni dönemde de seferberlik ruhuyla devam edeceğimiz faaliyetlerle gençlerimize verdiğimiz eğitim desteğini güçlendirebilmek için, ülkemizi eğitimle aydınlık bir geleceğe taşımak için,bir yürek olarak beraberce çalışacağız. İhtiyaç sahibi başarılı gençlerimizin eğitimlerine devam edebilmeleri için yanlarında olacağız, onların çağdaş değerler, bilim ve kültürle donanmaları için kaynaklar sunacağız. Sizlerden aldığımız güçle, şu ana kadar olduğu gibi, bundan sonra da fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetişmesi için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz."

'2018'DE EN YÜKSEK BAĞIŞÇIYA ULAŞILDI'

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ise, 2018 yılında en yüksek bağışçıya ulaşıldığını belirterek şunları söyledi:

"TEV ailemizin bir yürek olup hayata geçirdiği özverili çalışmalarıyla vakıf sonuçlarında yepyeni mertebelere çıktığımız mucizevi bir yılı ve köklü tarihimizde, tam 52 yılı geride bıraktık. 250 bine yaklaşan burs sayımız ve siz değerli bağışçılarımızla TEV, bugün Türkiye’nin eğitim vakfı. 2018'de vizyonumuz çerçevesinde hedeflerimize ulaşmak için azami güçle çalıştık. Gerek iletişimi gerek ayırdığımız kaynakları bakımından etkin çalışılan, vakıf tarihine geçecek başarılara imza attığımız bir yıl oldu. Elde ettiğimiz rekor bağışlar ve sonuçlarla çalışmalarımızın karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2018'in ilk aylarında hayata geçirdiğimiz 'Bir Dünya Çiçek' projemizle mutlu günlerin gençlerimiz için bir kaynak yaratma vesilesi olması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bağışçılarımızın en çok okuduğu ulusal gazetelerde verdiğimiz ilanlar 2018'de en etkili iletişim adımlarından biri oldu. Vasiyet-hibe konusunda önemli geri dönüşler aldık. 80 hibe ve vasiyet bağışçısıyla vakıf tarihinde en yüksek bağışçı adedine ulaşıldı. 29 Nisan'da, Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde 'Bir Dünya Çiçek' projemizle sivil toplum kuruluşları kategorisinde finale kalarak ödül aldık."

'ANITKABİR'E GİDECEĞİZ'

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, 4 Mayıs'ta Anıtkabir'e gideceklerini belirterek şöyle konuştu:

"TEV'in 52'nci yıldönümü anlamlı ve duygu dolu kutlanıyor. Çeşitli illerde organizasyonlar oldu. Bugün buradayız, 4 Mayıs'ta Anıtkabir'de olacağız. Bu dönem bizim için sadece yıldönümü değil. Nisan mayıs ayları yurtdışı lisansüstü öğrencilerimizin seçildiği dönem. Bu sene 350'ye yakın başvuru oldu, 45 öğrenci seçtik. Bunlar lisansüstü çalışma için Almanya'nın en iyi üniversitelerine gidecek. Onları da 20 Haziran'da tanıtacağız. Burs vermek için yılda 2 bin öğrenci seçiyoruz. 45-50 bin adet başvuru oluyor. Vakıf olarak amacımız diğer öğrenciler de ulaşabilmek."