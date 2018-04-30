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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
30.04.2018 - 15:19, Son Güncelleme:

Teneffüste ‘canlı yayın’a çıkıyorlar

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Teneffüste ‘canlı yayın’a çıkıyorlar

Çankırı Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulu’nda başlatılan ‘Heyecanlıyız Yayındayız Projesi’ kapsamında öğrenciler, okulda oluşturulan stüdyoda haftada bir gün teneffüste ‘canlı yayın’ yapıyor. Okuldaki çalışmalar hakkında bilgi veren, şiirler okuyan, şarkı söyleyen öğrencilerin hazırladığı program, katlara konulan televizyonlardan arkadaşları tarafından ilgiyle izleniyor.

Çankırı Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulunda başlatılan ‘Heyecanlıyız Yayındayız Projesi’ kapsamında öğrenciler, okulda oluşturulan stüdyoda teneffüste ‘canlı yayın’ heyecanı yaşıyor.

Okul yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda öğrencilere duyuruları iletmek, belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemi ile ilgili fotoğraf ve metinleri paylaşmak amacıyla üç katlı okul binasının her katında koridorlara televizyon yerleştirildi.

Projenin daha verimli olması için öğretmenler, öğrenciler tarafından yapılacak ‘canlı yayın’ın okuldaki televizyonlarda kapalı devre yayınlanması fikrini paylaştı. Bunun üzerine beş öğretmenden proje ekibi oluşturulup kamera, bilgisayar, mikrofon gibi malzemeler temin edildi, okuldaki bir oda da stüdyoya dönüştürüldü.

İstekli olanlar arasından seçilen öğrenciler, her hafta perşembe günü 15 dakikalık teneffüste ‘canlı yayın’da okulda yürütülen çalışmalarla ilgili haber sunuyor, kitap tanıtımı gerçekleştiriyor, şarkı ve ilahi seslendiriyor.

Okuldaki diğer öğrenciler de arkadaşlarının yaptığı yayını, katlarda bulunan televizyonlarda ilgiyle izliyor.

‘YETENEKLERİMİZİ SERGİLİYORUZ’
Okul Müdürü Ali Yüzdemir, okullarında 750 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Öğrencilerin ‘canlı yayın’a çıkmak için yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Yüzdemir, "Projedeki amacımız öğrencilerimizin özgüvenlerini artırmak, ilgi, merak ve araştırma duygusunu geliştirmek, yeni yeteneklerin ortaya çıkması sağlamak" dedi.

Belirlenen öğrencilerin araştırma yaparak ‘canlı yayın’a hazırlandıklarını belirten Yüzdemir, öğretmenlerin de öğrencileri yönlendirerek büyük mutluluk ve keyif aldıklarını söyledi.

Her hafta adeta yarış havasında öğrencilerin kendilerine de bu fırsatın verilmesini istediklerini belirten Yüzdemir, "Ekranda görünme, arkadaşları tarafından beğenilme, alkışlanma hissi onlara motive sağlıyor. Çıkmayanlar da çıkmak istiyor" diye konuştu.

Okulun 8'inci sınıf öğrencilerinden Gülsüm Merdin, ‘canlı yayın’a kendisinin de katıldığını ve çok heyecanlandığını anlatarak, "Yeteneklerimizi sergiliyoruz. Yayına çıktığımda ilk anda çok heyecanlandım ancak zamanla heyecanımı yendim. Canlı yayın sayesinde özgüvenimde artış oldu. Bu sayede kendimi geliştirdim" dedi.

6'ncı sınıf öğrencisi Tahire İrem Mercan ise ‘canlı yayın’ programları sayesinde yeni bir şeyler öğrenebildiklerini anlattı. Mercan, "Okulumuzda birçok yetenekli arkadaşımız var. Bu yeteneklerin ortaya çıkarılması açısından gayet güzel bir proje. Her hafta farklı konularda bilgiler veriliyor. Bu sayede yeteneklerimizi geliştirmemize de fırsat tanınıyor" diye konuştu.

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