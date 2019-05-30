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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEğitim Haberleri‘Teacherman’ ile İngilizce öğrenmek ‘çocuk işi’
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Eğitim
AA
30.05.2019 - 14:10, Son Güncelleme:/

‘Teacherman’ ile İngilizce öğrenmek ‘çocuk işi’

Sakarya'da köy okulunda görevli İngilizce öğretmeni Emre Karakuş, gitar çalarak, hip-hop yaparak, kukla veya dans gösterisi, bilgi yarışması eşliğinde ders anlatarak öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlıyor. Öğrencilerin ‘Teacherman’ diye hitap ettiği Karakuş, ders saatleri dışında ilçede okullar arası İngilizce bilgi yarışmaları, tiyatro ve canlı müzik etkinlikleri düzenleyerek öğrencilerin dil konusundaki becerilerini arttırmayı amaçlıyor.

‘Teacherman’ ile İngilizce öğrenmek ‘çocuk işi’
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde köy okulunda İngilizce öğretmenliği yapan Emre Karakuş, farklı yöntemlerle ders anlatarak öğrencilerin eğlenerek öğrenmesine katkıda bulunuyor. Topağaç İmam Hatip Ortaokulu’na iki yıl önce tayin olan Karakuş, öğrencilerine İngilizceyi sevdirmek için farklı yöntemler uygulamaya başladı. Dersin konusuna göre öğrencilerin eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak oyunlar tasarlayan Karakuş, zamanla onların ilgisini çekmeyi başardı. Sınıfa girdiğinde öğrencilerinin yoğun sevgisiyle karşılaşan Emre öğretmen, dersi gitar çalarak, hip-hop yaparak, kukla ya da dans gösterisi, bilgi yarışması düzenleyerek anlatıyor. İngilizce ders saatinin gelmesini adeta iple çeken öğrencilerin ‘Teacherman’ olarak hitap ettiği Karakuş, derslere de ‘Teacherman’ yazılı tişörtle giriyor. Karakuş, ders saatleri dışında ilçede okullararası İngilizce bilgi yarışmaları, tiyatro ve canlı müzik etkinlikleri düzenleyerek öğrencilerin dil konusundaki becerilerini arttırmayı amaçlıyor.

‘Teacherman’ ile İngilizce öğrenmek ‘çocuk işi’

‘ÖĞRENCİLER EĞLENEREK DAHA İYİ ÖĞRENİYOR’
Emre Karakuş, öğrencilere İngilizceyi sevdirmek istediğini söyledi. Öğrencilerin oyun oynamayı sevdiğini belirten Karakuş, şöyle konuştu:
"Derste bazen şarkı söylemek istiyorlar, söylüyoruz, hip-hop yapmak istiyorlar, yapıyoruz. Beraber materyaller hazırlıyoruz. Onlar eğlenmeyi sevdiği için eğlenerek öğrenmeye çalışıyoruz. Önceden öğretmenler kelime ezberleterek İngilizce öğretmeye çalışıyordu. Bu da dersleri sıkıcı hale getiriyordu. Önemli olan dersi sevdirmek. Ders anlatırken eğleniyorum. Sınıfa girince öğrenciler gülmeye başlıyor, bu da beni motive ediyor. Derste ben sıkılmazsam onların da sıkılmayacağını düşünüyorum. Böylelikle çok daha güzel, eğlenerek ders işlemiş oluyoruz. Velilerden de çok güzel tepkiler alıyorum hatta onlar da veli toplantısında bana soru sorarken 'Teacherman' diye sesleniyor. 'Teacherman' çocukların bulduğu bir isim. Bir öğrencim logo çizip getirdi, ben de bunun tişörtünü yaptırdım. Çocukların 'süper kahramanı' olmaya çalışıyorum. Beni 'süper kahraman' olarak gördüklerinde öğretmen-öğrenci ilişkisinden farklı bir boyuta geçiyor. Öğrenci dersi dersmiş gibi gördüğünde önüne set çekiyor ama dersi oyun gibi eğlenilecek yer gibi gördüğünde o seti kaldırıyor. Kendini oyun oynuyor zannediyor ama aslında birçok şeyi eğlenerek öğreniyor. Keyif alarak öğrendiğimiz şeyleri hiçbir şekilde unutmuyoruz.

Dersteki etkinliklerin videosunu çekerek sosyal medyadan yayınlıyorum. Paylaşımları izleyen öğretmenlerden olumlu dönüşler alıyorum. Başkalarına fikir vermek güzel bir duygu. Dersi sadece sınıfta işlemiyoruz, bazen bahçeye çıkıyoruz. İlçede İngilizce bilgi yarışmaları düzenliyorum. İngilizce tiyatrolar sergiliyoruz, canlı müzik yapıyoruz. Bunları sadece okulda dört duvar arasında değil, okul dışında ilçemizde İngilizce adına farklı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz."

‘Teacherman’ ile İngilizce öğrenmek ‘çocuk işi’

‘TEACHERMAN'I ÇOK SEVİYORUZ’
Öğrenci Sedef Sofuoğlu, İngilizce derslerinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Teacherman'ı çok seviyoruz, derslere severek geliyoruz. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz ve kalıcı oluyor. Yarışmalar yaparak İngilizce kelimeler öğreniyoruz" dedi.

Yaser Boz da önceden İngilizceyi sevmediğini ve derste sıkıldığını, Emre öğretmenin yaptığı etkinliklerle bu durumun değiştiğini anlatarak, "Artık İngilizce'yi çok seviyorum. İngilizce notlarım düşüktü, yükseldi. Hocamız etkinliklerle sınıfa geliyor, dışarıda etkinlikler yapıyoruz. İleride İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. 'Teacherman' gibi öğretmek istiyorum" diye konuştu.

Yusuf Talha Terzi ise İngilizce dersini sevdiğini, öğretmeninin derste her zaman etkinlik yaptığını anlatarak şunları söyledi:
"Buraya hem öğretmek hem de eğitmek için geliyor. 'Teacherman' geldi, İngilizce seviyemiz yükseldi. İngilizce'yi sevdirmeye çalıştı, başardı da. Onu çok seviyoruz. İngilizce dersi olsun her zaman gelirim."

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